Sicilia | le due suore incinte | indagine interna della Regione sulla fuga di notizie

Sicilia - due suore scoprono “per caso” di essere incinte : tutti i casi in Italia negli ultimi anni : Una suora è andata in ospedale con forti dolori addominali e lì, facendole un’ecografia, i medici hanno scoperto che era incinta. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un altro episodio simile, con la sorpresa di chi conosceva la loro missione nelle parrocchie di appartenenza. I due casi sono avvenuti in Sicilia, uno in provincia di Messina e l’altro di Ragusa. Il primo episodio, a Sant’Agata di Militello, riguarda una suora ...

La Sicilia peggio della Romania Quasi un giovane su due è ai margini : Non studiano, non lavorano e non si formano. Sono i giovani definiti "Neet" (Not in education, employment or training), la cui presenza in Italia è preoccupante, soprattutto in Sicilia, regione che detiene il primato di neet con un'incidenza del 38,6% della popolazione. Segui su affaritaliani.it

Sicilia : via libera a finanziamenti per Piano Parcheggi - due mesi di tempo ai Comuni : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo pubblicato i due decreti finali riguardo gli stanziamenti per i Parcheggi scambiatori nelle città metropolitane di Sicilia e nei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti. Abbiamo altresì inviato una nota alle città di Palermo, Catania e alle altre amministr