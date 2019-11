Dacia Maraini | Servono più investimenti in sicurezza | il nostro Paese non è

Dacia Maraini : "Io sto con le donne curde" : “Sono piena di ammirazione per queste ragazze, per queste donne curde che combattono non solo per difendere un territorio, ma per difendere la libertà del loro popolo e per i diritti che come donne hanno conquistato. Loro sì che rappresentano un esempio, una speranza. Per questo chiunque di noi abbia una coscienza democratica, soprattutto noi donne non possiamo non dirci ‘ curde’ ed essere a fianco di queste ...