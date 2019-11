Brindisi | neonato colpito da crisi respiratoria a Cellino San Marco | salvato dal 118

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Avrebbe potuto non farcela un bambino di nome Leonardo, che alcune sere fa è statoda una graveSan, piccolo paese dell'hinterlandno. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, il tempestivo intervento degli operatori del 118, che hanno praticato tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo, ha impedito che accadesse una tragedia. Il bambino è statoe adesso sta bene. La mamma e il papà però nelle scorse ore hanno inviato una nota alla stampa locale, in particolare alla testata giornalisticaReport, con la quale ringraziano gli operatori che sono intervenuti e il dottore che ha preso in cura il loro piccolo....