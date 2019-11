Ancora sconfitta per il Toro ma Belotti e compagni hanno messo in difficoltà la Juve

Immigrazione - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Marcon : Italia sconfitta Ancora? : Tutto come previsto. Nel vertice a Palazzo Chigi con Emmanuel Macron sull'emergenza-Immigrazione, Giuseppe Conte non ha ottenuto nulla. Solo belle parole, anzi una presa in giro, che il premier-bis prova a spacciare come una svolta. "Sono lieto di ricevere il presidente francese Macron. Il nostro ra

Europei Volley 2019 – Back to back della Serbia : è Ancora oro! Turchia sconfitta al quinto set in finale : La Serbia si riconferma campione d’Europa: Tijana Boskovic trascina le compagne alla vittoria sulla Turchia arrivata al quinto set La Serbia vince la finale degli Europei di Volley 2019 e si riconferma campione d’Europa. La formazione est europea, trascinata dalla talentuosa Tijana Boskovic, vince la medaglia d’oro battendo nella finalissima del torneo la Turchia, arresasi solo al tie-break finale (21-25, 25-21, 25-21, ...

Andreescu - Young wild and free! Bianca si prende gli US Open : Serena Williams Ancora sconfitta in finale : Concentrazione e mentalità da campionessa premiano Bianca Andreescu: la 19enne canadese è la nuova regina degli US Open, battuta Serena Williams in finale Che spettacolo questa sera al Flushing Meadows di New York: la finale femminile degli US Open incorona una nuova regina. A sfidarsi, stasera, sono state Serena Williams, alla sua decima finale nello Slam americano, e Bianca Vanessa Andreescu. E’ proprio la 19enne canadese ad ...

Eurovolley - l'Italia sbatte Ancora contro la Serbia : sconfitta 3-1 in semifinale : Si spengono ad Ankara le speranze europee dell'Italia femminile di volley, la quale cade in semifinale per 1-3 (22-25, 21-25, 25-21, 20-25 i parziali) contro la Serbia campione d'Europa e del mondo in carica. Le azzurre non sono riuscite ad esprimere appieno il loro gioco sbagliando l'impossibile (t