Sciopero per il clima | Greta Thunberg a Los Angeles | “Vecchie generazioni ci stanno

Ex Ilva : Usb - convocati da Patuanelli - revocato Sciopero del 5 : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha convocato l’Unione Sindacale di Base nella sede del ministero per martedì 5 novembre alle 10, al fine di discutere della situazione in ArcelorMittal Taranto. Lo rende noto l’Usb in un comunicato. In seguito alla convocazione da parte del ministro, Usb “ha revocato lo sciopero di 24 ore indetto in ArcelorMittal per lo stesso 5 ...

Sciopero Whirlpool a Napoli - lavoratori in corteo con un "operaio" crocifisso. FOTO : Manifestazione nel centro della città partenopea. I sindacati hanno confermato l'agitazione nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 dipendenti del sito produttivo di Napoli est

Scuola - lezioni a rischio lunedì 11 novembre per lo Sciopero nazionale : “Intese non rispettate” : lunedì 11 novembre le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero nazionale indetto dai maggiori sindacati per protestare contro il decreto Scuola e l'accesso al concorsone per insegnanti: "Il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del primo ottobre con il ministro dell'Istruzione".Continua a leggere

Whirlpool - Napoli in piazza per Sciopero : 10.29 Massiccia adesione al corteo dello sciopero generale proclamato a sostegno della vertenza Whirlpool a Napoli.In prima fila il sindaco De Magistris e i segretari sindacali. Dagli altoparlanti la canzone "El publo unido", che risuona in questi giorni nelle piazze cilene Nel corteo il fantoccio di un operaio della Whirlpool messo in croce come Gesù Cristo, ma con la scritta Sud al posto di "Inri". La mobilitazione anche se ieri l'azienda ha ...

Conad - Sciopero nazionale per Auchan e Sma : i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni della rete vendita : Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre uno sciopero nazionale che coinvolgerà 18mila lavoratori di Auchan e Sma. Le sigle chiedono a Conad, che le ha di recente acquistate, di fare chiarezza sulle sue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i ...

Conad-Auchan - giornata di Sciopero e presidi : a rischio oltre 12mila posti di lavoro : sciopero dei dipendenti di Auchan-Sma oggi, mercoledì 30 ottobre. La protesta è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs. Atteso un incontro al Mise per la vertenza che interessa i 18000 lavoratori dei supermercati a marchio Auchan e Sma che sono stati acquisiti da Conad nei mesi scorsi.Continua a leggere

General Motors - Lo Sciopero di 40 giorni è costato tre miliardi di dollari : La General Motors dovrà sostenere costi per tre miliardi di dollari a causa dello sciopero che ha bloccato le sue attività produttive per 40 giorni a partire dal 16 settembre. La vertenza sindacale, chiusa anche grazie all'intervento in prima persona dell'amministratore delegato, Mary Barra, ha determinato la perdita di una produzione di 300 mila veicoli. Utili trimestrali in calo. Gli effetti negativi dello sciopero, il ...

General Motors - Sciopero concluso - ma costa tre miliardi di dollari : La General Motors dovrà sostenere costi per tre miliardi di dollari a causa dello Sciopero che ha bloccato le sue attività produttive per 40 giorni a partire dal 16 settembre. La vertenza sindacale, chiusa anche grazie all'intervento in prima persona dell'amministratore delegato, Mary Barra, ha determinato la perdita di una produzione di 300 mila veicoli. Utili trimestrali in calo. Gli effetti negativi dello Sciopero, il ...

Sciopero dei benzinai - disagi su strade e autostrade. Date e orari : Si preannunciano numerosi disagi per coloro che usano abitualmente i mezzi per spostarsi. I benzinai italiani hanno infatti perso la pazienza ed è stato quindi indetto uno Sciopero nei primi giorni di novembre. Per 48 ore gli automobilisti saranno costretti a fare i conti con questa protesta. L’astensione lavorativa è stata proclamata dai gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti. Si tratta di Faib ...

Sciopero dei benzinai - disagi su strade e autostrade. Date e orari : Si preannunciano numerosi disagi per coloro che usano abitualmente i mezzi per spostarsi. I benzinai italiani hanno infatti perso la pazienza ed è stato quindi indetto uno Sciopero nei primi giorni di novembre. Per 48 ore gli automobilisti saranno costretti a fare i conti con questa protesta. L’astensione lavorativa è stata proclamata dai gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti. Si tratta di Faib Confesercenti, ...

Sciopero benzinai - a novembre due giorni ''a secco'' : I sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno confermato il ''braccia incrociate'' per i...

Sciopero dei benzinai dal 6 all’8 novembre : disagi su strade e autostrade contro la Manovra : Sciopero dei benzinai contro il dl fiscale dalle 6 di mercoledì 6 alle 6 di venerdì 8 novembre: la protesta è stata promossa da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio e l'interruzione del servizio riguarderà tutte le pompe stradali e autostradali d'Italia, con conseguenti disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

Il 6 e il 7 novembre ci sarà uno Sciopero nazionale dei benzinai : Dalle 6 di mattina del 6 novembre fino alle 6 di mattina dell’8 novembre ci sarà uno sciopero nazionale dei benzinai. Lo comunica una nota dei sindacati che hanno aderito, in cui è scritto che lo sciopero è rivolto «nei confronti

Auchan e Conad - mercoledì 30 ottobre va in scena lo Sciopero dei supermercati : Uno sciopero nazionale coinvolgerà i 18000 lavoratori dei supermercati Auchan e Sma acquisiti da Conad. I sindacati chiedono...