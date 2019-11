Rimini, tratta esseri umani: un arresto

I Carabinieri di Riccione hanno portato alla luce unaditra Grecia e Italia.Coadiuvati dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia divisione S.I.Re.N.E. e dall'esperto per la sicurezza di stanza ad Atene, i militari hanno arrestato un pachistano residente in Grecia. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e soppressione di cadavere.Le indagini erano state avviate nel settembre 2018,dopo il ritrovamento di un cadavere in un canale di raccolta acque piovane,nel Riminese.(Di sabato 2 novembre 2019)