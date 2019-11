Renzi | no a nuove tasse e avanti con o senza Conte

Renzi a Salvini : nuove tasse? Crea paura : 18.58 "Fa politica da 27 anni,non ha portatto a casa nulla. Solo spot.La sua è la politica degli spot". Così Renzi a Salvini,dandogli del "lei",nel faccia a faccia a Porta a Porta. "Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse che non ci sono", dice Renzi. La Lega "ha votato contro gli 80 euro,ma a favore del reddito di cittadinanza". "Non volevo fare il governo con il M5S,ma c'era di mezzo l'interesse del Paese. Lo ...

Pensioni e LdB 2020 - Renzi : 'Quota 100 è un furto alle nuove generazioni' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 ottobre 2019 riprendono le dichiarazioni espresse nel corso della settimana appena conclusa dalla politica e dalle parti sociali in merito alla quota 100 e alla necessità di superare la rigidità introdotta dalla legge Fornero. In particolare, importanti prese di posizione sono emerse dalla Uil (che ha chiesto un cambio di passo al governo) e dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Proietti (Uil): ...

Governo giallo-verde - lo spettro di nuove uscite verso Renzi allarma il Pd : Asse con Conte per limitare Italia vivaora si teme per la tenuta dell’alleanza Ma i Renziani: presto con noi altri dieciI contatti tra Franceschini e Boschi

Conte : "Come posso stare sereno?". Renzi : "Non vogliamo far cadere il governo - ma no a nuove tasse" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi che aveva definito un "pannicello caldo" la manovra finanziaria del governo che prevede solo un paio di miliardi da destinare al taglio del cuneo fiscale nel 2020. Il premier ricorda i vincoli di bilancio europei e la strada stretta della flessibilità possibile: oltre il deficit al 2,2% non si può andare, a meno di volersi porre in contrapposizione con ...

Ora Conte teme Renzi - che si intesta lo stop alle nuove tasse : In un modo o nell’altro il BisConte ha chiuso la partita della nota di aggiornamento al Def e ha tirato un sospiro di sollievo. Ma per Matteo Renzi la partita è semplicemente rinviata alla legge di Bilancio. Quindi il presidente del Consiglio in realtà ha ben poco da festeggiare. E infatti Conte ha

"Quota 100 è un furto alle nuove generazioni" - dice Matteo Renzi : In una lunghissima intervista a Il Foglio Matteo Renzi dice che la prima differenza tra Italia Viva e il Pd è che “se un ventenne entra in una sezione del Pd gli chiedono ‘Con chi stai?', noi dobbiamo chiedergli ‘Che cosa pensi? Che idee hai? Che cosa proponi?'. Non me ne frega niente di farti iscrivere alla mia corrente, mi interessa sapere come vuoi cambiare il mondo”. Dopo di che l'ex premier ammette di dire queste cose “con una punta di ...

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"