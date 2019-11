Maverick Vinales MotoGP | GP Malesia 2019 | “Ho un ottimo passo gara | sono fiducioso per

MotoGp - Marquez sposta la pressione su Viñales : “il grip della Yamaha è incredibile - Maverick favorito per la vittoria” : Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Malesia 2019 : “Ho provato il passo gara - sono soddisfatto” : Maverick Vinales può sorridere al termine delle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Sepang. Lo spagnolo si è concentrato sul passo gara in sella alla sua Yamaha e i dati raccolti sono stati estremamente positivi tanto che l’alfiere della scuderia di Iwata può sperare di mettersi in luce nella gara che andrà in scena domenica. Maverick Vinales ha analizzato la sua giornata ai microfoni di ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Malesia 2019 : “In Australia siamo stati molto competitivi - pronti a combattere anche a Sepang” : C’è sicuramente grande amarezza ma altrettanta consapevolezza di aver raggiunto finalmente una solidità importante nelle parole di Maverick Viñales a due giorni dall’inizio del weekend del Gran Premio della Malesia 2019. Lo spagnolo della Yamaha è reduce da un fine settimana di Phillip Island molto incoraggiante dal punto di vista delle prestazioni, anche se chiaramente lo “zero” messo a referto in classifica pesa ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Australia 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - ho un feeling molto buono qui con la Yamaha” : Maverick Viñales non poteva cominciare meglio di così il weekend del Gran Premio d’Australia 2019, imponendosi in entrambe le sessioni di prove libere disputate in condizioni di pista prima bagnata e poi completamente asciutta. Lo spagnolo della Yamaha ha messo in evidenza un passo stellare oltre ad una notevole velocità pura nel time-attack che gli ha consentito di rifilare mezzo secondo al gruppo degli inseguitori composto dai vari ...

MotoGP - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Maverick Viñales impressiona sia sul bagnato che sull’asciutto - grande equilibrio nel time-attack : La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda i possibili valori in campo a Phillip Island per il resto del fine settimana. Per la MotoGP il programma di lavoro si è svolto sul bagnato nella prima sessione e poi sull’asciutto nelle FP2 con un turno molto intenso in cui i team hanno dovuto raccogliere dati in ottica gara ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Australia 2019 : “Mi piace molto il tracciato - ho grandi ricordi a Phillip Island” : Si preannuncia un weekend molto significativo in quel di Phillip Island per Maverick Viñales, vincitore proprio dell’ultima edizione del Gran Premio d’Australia per la classe MotoGP. L’iberico della Yamaha ufficiale punta a bissare il successo del 2018 in modo da allungare sul connazionale Alex Rins in terza posizione nel Mondiale, uno dei suoi obiettivi per il finale di stagione. L’ex pilota della Suzuki sta ...

VIDEO MotoGP - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Cercherò di partire forte per essere in lotta con i primi” : Maverick Vinales ha concluso in quarta posizione le qualifiche del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha vuole recitare un ruolo da protagonista in vista della corsa di domani, che dovrebbe essere su pista asciutta. Nel time-attack, invece, le condizioni erano umide e quindi non era semplice massimizzare la propria prestazione. Maverick, da par suo, ha mostrato ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Questa pista non si adatta a noi ma mi sento bene e lotterò per il podio” : Maverick Viñales si presenta al Gran Premio del Giappone 2019 con la consapevolezza di aver raggiunto una buona stabilità tecnica ed un’ottima costanza di rendimento dal punto di vista dei risultati nelle ultime settimane. L’iberico della Yamaha si sta trovando molto bene con la M1 in questo frangente della stagione ed è reduce da tre terzi posti nelle ultime quattro gare disputate che gli hanno consentito di portarsi in quarta ...