LE PAGELLE – Super Meret e goal di Milik non bastano | Napoli sconfitto a Roma per 2-1

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, ...

PAGELLE e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

PAGELLE e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Lazio-Atalanta 3-3, ...

PAGELLE Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

PAGELLE Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6,5: Si fa trovare pronto dopo un minuto sul tiro da fuori angolato di Griezmann, serve una prestazione superba per resistere al temibile attacco catalano. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo sulle palle alte uscendo con grande autorità, incolpevole su entrambi i gol di Suarez. Godin 5,5: Molto attento fin dai primi minuti, sulle rare palle alte svetta riuscendo a collaborare in ...

Atletica - Mondiali 2019 : le PAGELLE degli azzurri (1° ottobre). Stecchi ci prova nell’asta - Tamberi e Re : primo ostacolo superato : Una giornata a tinte azzurre al Mondiale di Doha. Arriva il secondo piazzamento da finale per la spedizione azzurre nelle speicalità in pistra con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta e la quarta finale complessiva con la qualificazione di Tamberi nella finale dell’alto. In semifinale va un convincente Davide Re nei 400 e nei 400 ostacoli Folorunso e Pedroso con aspettative diverse. Ecco le pagelle della quinta giornata del ...

PAGELLE e Highlights 6^ giornata Serie A : Milan-Fiorentina 1-3 - super Ribery. Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Milan-Fiorentina 1-3, super Ribery. Cagliari-Verona 1-1, Faraoni ...

PAGELLE e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

PAGELLE e Highlights 6^ giornata Serie A : Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Lecce-Roma 0-1, Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0, ...

PAGELLE e Highlights 6^ giornata Serie A : Juve-SPAL 2-0 - super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3 - riecco Sanchez. Sassuolo-Atalanta 1-4 - doppio Papu Gomez : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Juve-SPAL 2-0, super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3, riecco ...

PAGELLE e Highlights Torino-Milan 2-1 : super Belotti - rossoneri al tappeto : Pagelle TORINO MILAN- Tutto pronto per il calcio d’inizio del posticipo della 5^ giornata tra Torino e Milan. Granata chiamati alla prova del pronto riscatto dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Sampdoria, stesso discorso per il Milan, reduce dal deludente ko del derby contro l’Inter. Granata in campo con il solito 3-5-2. Possibile […] L'articolo Pagelle e Highlights Torino-Milan 2-1: super Belotti, rossoneri al ...

PAGELLE e Highlights 5^giornata : Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri a punteggio pieno. Napoli-Cagliari 0-1 - rossoblù corsari. Roma ko - super Atalanta! : Pagelle 5 GIORNATA- Tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato. Si partirà dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Padroni di casa reduci dall’ottima prestazione contro la Juventus e chiamati ad invertire la rotta. Ospiti a caccia di riscatto dopo il deludente passo falso contro il Brescia nella 4^ giornata. In serata […] L'articolo Pagelle e Highlights 5^giornata: Inter-Lazio 1-0, nerazzurri a punteggio ...