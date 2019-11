Gomitata di Ronaldo a gioco fermo su Izzo | l’arbitro si limita a redarguirlo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Ancora un episodio che ha dell’incredibile in Torino-Juve al ’65 Cristianocerca il contatto con. L’attaccante portoghese da unaal difensore del Torino all’altezza dello stomaco.termina a terra chiedendo l’intervento dello staff medico mentre l’arbitro ha tutto il tempo per verificare tramite il VAR. La decisione finale è una ramanzina del direttore di gara nei confronti dei due giocatori. L'articolodisu, l’arbitro siilNapolista.

