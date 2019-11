Formula 1 in tv | ad Austin il Gp Usa 2019 | su Sky e Tv8 la gara in diretta

Formula 1 – Problemi con la… marijuana per Vettel ad Austin : “è legale in Texas?” : Vettel infastidito da un forte odore di… marijuana durante le prove libere del Gp degli Stati Uniti Si sono disputate ieri le prime due sessioni del Gp degli Stati Uniti di Formula 1, oggi sarà il turno delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. In attesa dello spettacolo di questa sera, ad attirare l’attenzione è un esilarante siparietto tra Vettel ed un giornalista che ha a che fare con ...

Formula 1 – Lewis Hamilton distrugge il circuito di Austin : “hai il fondoschiena praticamente attaccato al suolo” : Lewis Hamilton sincero sulla situazione del tracciato del circuito di Austin: le parole del britannico della Mercedes dopo le FP2 del Gp degli Stati Uniti Lewis Hamilton ha chiuso le seconde libere del Gp degli Stati Uniti davanti a tutti, col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Sul circuito di COTA, ad Austin, il britannico potrà festeggiare per la vittoria del titolo 2019, ma ancora c’è un po’ di ...

Formula 1 – Il secondo posto non soddisfa Leclerc nelle Fp2 di Austin : “dobbiamo cercare di migliorare” : Leclerc pronto a lavorare sodo in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani in Texas: le parole del ferrarista dopo le Fp2 del Gp degli Stati Uniti secondo posto per Charles Leclerc ieri nelle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti: il monegasco della Ferrari ha chiuso la sua sessione alle spalle di Lewis Hamilton e davanti a Maverick Vinales, consapevole di dover lavorare però ancora per poter essere veloce in qualifica ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “nelle nuove regole avrei preferito un nuovo motore. Austin? Difficile - ma Ferrari forte” : Sebastian Vettel mantiene i toni bassi in vista della gara di Austin: pista Difficile, ma la Ferrari può far bene. Il pilota tedesco commenta brevemente anche le nuove regole Sebastian Vettel lo conosciamo bene, non è il tipo che si lascia andare a facili entusiasmi prima della gara. In vista di Austin, il copione non cambia. Il Ferrarista attende i primi feedback dalla pista prima di poter trarre le somme in vista del weekend americano. ...

Formula 1 – Verstappen a quota 100 ad Austin - che risposta a Hamilton : “la sua una dichiarazione stupida da fare” : Max Verstappen pronto per il Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa di Austin E’ iniziato un nuovo weekend di gra per i piloti della Formula 1: dopo la vittoria di Hamilton in Messico adesso la sfida si sposta ad Austin, sul Circuito delle Americhe per un nuovo round stagionale. Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei piloti con protagonista numero 1 Max ...

Formula 1 - Hamilton ad Austin potrà conquistare agevolmente il sesto titolo mondiale : La stagione di Formula 1 si appresta a concludersi, con soli tre Gran Premi che mancano da disputare. Questo weekend si corre negli USA, in Texas, nel "Circuito delle Americhe" e Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo mondiale, a una sola lunghezza dal primatista Michael Schumacher. Hamilton sempre più vicino a Schumacher Il pilota inglese, inoltre, nel corso della prossima stagione avrà la possibilità di abbattere un altro ...

Formula 1 - la fame di Binotto : “vogliamo più di quanto ottenuto - ad Austin per bissare il successo del 2018” : Il team principal della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Austin La Ferrari non si accontenta del secondo posto conquistato con Vettel in Messico, l’obiettivo è tornare sul gradino più alto del podio, soprattutto considerando la competitività della SF90. Lapresse Mattia Binotto chiede di più ai propri uomini, lo fa direttamente al sito ufficiale del team, ...

Formula 1 - Vettel si sbilancia : “Austin pista favorevole alla Ferrari - ma mai dare qualcosa per scontato” : Il pilota tedesco è convinto che la conformazione del circuito di Austin favorisca le Ferrari, ma non si sbilancia più di tanto La vittoria manca ormai dal Gran Premio di Singapore, quando la Ferrari piazzò la doppietta con Vettel davanti a Leclerc. Da quel momento in poi, il Cavallino ha fallito le ghiotte occasioni capitate a Sochi e Suzuka, dilapidando anche il vantaggio in rettilineo accumulato in Messico. Photo4/LaPresse Negli Stati ...

Formula 1 - Leclerc affascinato dal Gp di Austin : “pista unica - ma è necessario un bilanciamento ideale” : Il pilota della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento di Austin, sottolineando come quella americana sia una pista che lo esalta L’esito del Gran Premio del Messico non ha certamente soddisfatto Charles Leclerc, costretto a chiudere al quarto posto nonostante la pole position conquistata al sabato. Lapresse Un risultato deludente per il monegasco, pronto adesso a riscattarsi ad Austin, sede del prossimo appuntamento del ...

Formula 1 - Hamilton ‘vede’ il sesto titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare ad Austin : Grazie al successo in Messico, il pilota inglese ha portato a 73 punti il vantaggio in classifica su Bottas, quando ne restano 78 a disposizione (compresi i giri veloci) Manca solo l’aritmetica, ma Lewis Hamilton può essere considerato ufficiosamente il campione del mondo 2019 di Formula 1. Il terzo posto di Bottas in Messico ha rinviato la festa del britannico, riuscito comunque a vincere un Gran Premio che, alla vigilia, sorrideva ...