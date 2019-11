Finisce con l' auto nel fosso | 19enne in coma | muore la fidanzata 18enne

Napoli-Atalanta - il rigore contestato Finisce in Parlamento. Interrogazione bipartisan - sconcerto sul Tempo : Un’Interrogazione parlamentare per Napoli-Atalanta. È accaduto veramente, grazie ad alcuni deputati e senatori di ogni schieramento i quali hanno presentato la mozione al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per a

Contraccettivo sottocutaneo Finisce nel polmone - decine di casi : in Francia scatta l’allerta : L'allarme lanciato da alcune associazioni francesi dopo diverse segnalazioni di donne con gravissimi problemi polmonari a causa della migrazione del loro impianto Contraccettivo nel flusso sanguigno e poi nelle arterie polmonari. Per i medici si tratta di casi rari ma le segnalazioni hanno portato all'immediata istituzione di una sorveglianza rafforzata.Continua a leggere

LIVE Virtus Bologna-Monaco 35-35 - EuroCup basket in DIRETTA : equilibrio e nervosismo regnano - il secondo quarto Finisce in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-42 Inizio da incubo per la Virtus, Markovic sbaglia dall’arco e dall’altra parte Clemmons trova il fallo sul tiro da tre e converte tutti i liberi. 35-39 Massimo vantaggio Monaco con O’Brien. 35-37 Primi due punti del terzo periodo per il Monaco con Clemmons. INIZIA IL TERZO quarto finisce qua il secondo quarto, perfetta parità sul 35-35 35-35 MILOS TEODOSIC! Il serbo ...

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : Finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Colpo grosso dell’Hellas - un gran gol di Lazovic decide la sfida contro il Parma : Finisce 0-1 [FOTO] : Si è concluso il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Verona in un vero e proprio scontro per la salvezza. Partita sottotono per la squadra di D’Aversa, il Parma ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo che però non può essere una giustificazione per la brutta prestazione, continuano a sorprendere invece gli uomini di Juric, l’ex Genoa sta tirando il meglio ...

Le Iene - lo scherzo a Juliana Moreira Finisce in rissa con la (finta) corteggiatrice di Stoppa : La mente “diabolica” de Le Iene colpisce ancora e vittima del nuovo scherzo degli inviati in giacca e cravatta è Juliana Moreira. La conduttrice brasiliana è legata all’inviato di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa, da ben 12 anni e, come confessato da lui stesso, lei ha un punto debole: la gelosia. “Uno dei punti deboli di Juliana è sicuramente la gelosia – ha raccontato il marito a Le Iene - . Lei impazzisce! Sarebbe terribile se una donna mi ...

Brutto colpo per Alberto Angela! il conduttore con Ulisse Finisce all’angolo : Un ko che fino a poche settimane era difficile pronosticare. Specie dopo i successi che Alberto Angela aveva mietuto contro l’edizione Vip di Amici, con alcuni che sui social erano arrivati a mettere in discussione la figura di Maria De Filippi. Uno sogno, quello del sorpasso, che per ora Alberto Angela dovrà mettere nel cassetto. Lo show di Canale 5 “Tù sì que vales” vince la gara degli ascolti della prima serata del sabato con 5 milioni 342 ...

L’Inter non approfitta del passo falso della Juventus : contro il Parma Finisce solo 2-2 [FOTO] : Inter-Parma live – E’ andato in archivio il secondo match di oggi valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Parma, due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante e ricca di gol. Qualche errore di troppo in difesa per la squadra di Antonio Conte che però come al solito si è rivelata pericolosa in attacco, molto bene gli uomini di D’Aversa soprattutto in ripartenza, in ...

Senza CR7 si ferma la Juve. Pari contro un grande Lecce : un match di rigore - Finisce 1-1 : La Juve non va oltre l'1-1 in casa del Lecce nell'anticipo della 9/a giornata del campionato di Serie A e rischia di perdere la vetta della classifica, in caso di successo dell'Inter contro il Parma. Privi di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sprecano molto sia nel primo che nel secondo tempo in parti

Maltempo - Finisce nel burrone con l’auto : riesce a risalire in strada - ma muore per infarto : La pioggia e la fitta nebbia sono costate costate la vita ad un pensionato di Sagliano Micca, Gianpietro Varnero, 81 anni. Finito con l'auto in un dirupo, è riuscito da solo a raggiungere la strada. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi...Continua a leggere

Treviso - ha un malore mentre è in auto e Finisce contro un muro : mamma Erika muore a 45 anni : Incidente mortale a Cordignano, in provincia di Treviso: una mamma di 45 anni, Erika Peruch, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è finita contro il muretto di un'abitazione. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 per salvarla: dopo 40 minuti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Lascia 3 figli piccoli.Continua a leggere

Scomparsa Luciana Fantato - arriva la terribile conferma. Finisce così uno dei casi più seguiti a ”Chi l’ha visto?” : Era Scomparsa misteriosamente la mattina del 10 novembre 2017 dalla sua abitazione di via Gazzera, a Gambolò. Il marito di Luciana Fantato, Pierino Marcantognini, era stato ospite più volte della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, finendo protagonista dei commenti dei telespettatori a causa della sua mania di accumulare oggetti raccolti per strada. All’epoca della sparizione di Luciana Fantato, i volontari delle unità cinofile perlustrarono una ...

Milan-Lecce Finisce in parità - le pagelle rossonere : ottimo Calhanoglu - ingenuo Conti : Parte con un pareggio l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: Milan-Lecce è finita 2-2. Il tecnico si augurava di festeggiare meglio il suo compleanno e l'esordio, ma la ciliegina sulla torta la toglie al minuto numero 91 Calderoni con un gran tiro da fuori area che beffa Donnarumma. Partita strana, nella quale il primo tempo il Milan domina, ma porta a casa solamente un gol (con l'ispiratissimo Calhanoglu). Poi nel secondo tempo ...

Besate - bus con a bordo bambini Finisce fuori strada : feriti 7 bimbi : Un autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti, con a bordo circa 40 passeggeri tra cui bambini tra i 10 e i 12 anni, è uscito di strada sulla statale 527 all'altezza di Besate (Milano). L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30. Qui sotto, una foto del mezzo finito fuori strada. (Credit: Max Ilardi)Sette bambini feriti Tra le persone ferite ci sono sette bambini. Sono stati tutti portati negli ospedali della zona e riportano lievi ...