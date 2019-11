Scoperta una cassetta con 12 canzoni di Lou Reed | ispirate agli scritti di Warhol

Alla Scoperta delle pulsar ultraluminose : osservata una nebulosa attorno a NGC 5907 : Sin dAlla sua scoperta, la pulsar NGC 5907 ULX-1 si è rivelata la più estrema finora nota, per essere la più luminosa nei raggi X e al contempo la più distante dAlla Terra. Ma le sorprese di questa sorgente e della stella compagna dAlla quale sta accrescendo massa – la fonte principale delle sue potentissime emissioni X – non sono finite: un gruppo di ricercatori quasi tutti dell’INAF guidati da Andrea Belfiore ha scoperto una emissione diffusa ...

Scoperta una nuova specie di insetti - si chiamerà Greta come l’attivista : “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” : Mentre studiava le Ptiliidae, una famiglia di coleotteri molto piccoli, il ricercatore Michael Darby, socio scientifico del Natural History Museum di Londra, si è imbattuto in una nuova specie e ha deciso di darle il nome della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Il Nelloptodes Gretae. La dedica del ricercatore è un attestato di stima: “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. La specie appartiene a un ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 ottobre 2019 : Una clamorosa Scoperta rischia di allontanare Roberta da Marcello : Roberta sospetta che Marcello sia un ladro, ma il ragazzo è pronto a dimostrarle la sua innocenza...

Leucemia fulminante ottime notizie - Scoperta una cura non chemioterapica che guarisce 9 persone su 10 : Un professore universitario, Francesco Lo Coco, ordinario di Ematologia a Roma ha scoperto una cura rivoluzionaria, non chemioterapica, per la Leucemia fulminante. Questa scoperta è stata premiata a livello europeo. Lo scopritore, il professore Francesco Lo Coco, classe 1955, è stato premiato con il José Carreras Award, premio per l’ematologia assegnato al Congresso della Società europea di ematologia-Eha. Questa cura non ...

Scoperta CHAT DELL'ORRORE/ Quando il bene di tutti dipende dal coraggio di una madre : "Shoah party": una CHAT violenta, con immagini pedopornografiche, Isis e contenuti razzisti. E una madre che ha il coraggio di denunciare il proprio figlio

Misteriosa Scoperta in Olanda : una famiglia viveva segregata aspettando da nove anni la fine del Mondo : La vicenda ha ancora molti aspetti poco chiari: il gruppo era composto da sette persone dai 18 ai 58 anni. Il più anziano è stato arrestato

Caltanissetta - Scoperta dalle Fiamme Gialle una vasta piantagione di cannabis : Sofia Dinolfo Proseguono le indagini per risalire agli autori della maxi piantagione che avrebbe fruttato 350 mila euro di proventi illeciti Ad Enna, in provincia di Caltanissetta, i militari della guardia di finanza hanno scopeto e sequestrato una maxi piantagione di cannabis. Si tratta di un tipo di droga definito “skunk” per via della forte aroma che sprigiona e per la capacità di garantire raccolte di una certa portata. Nello ...

Roma - Scoperta una discarica abusiva tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi : Una discarica abusiva di calcinacci, barattoli di vernice e residui edili tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi. È la brutta sorpresa che si sono trovati davanti gli agenti di una pattuglia del reparto Tutela Ambiente e il personale della sovrintendenza durante un sopralluogo di routine nelle condotte sotterranee dell’Acquee Vergini presso via del Nazareno. Gli agenti si sono calati nelle botole con una scala a pioli ...

Whatsapp - Scoperta una falla nelle GIF che mette a rischio la tua sicurezza : Su Whatsapp è presente una nuova falla che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. Dopo la scoperta dello spyware che si attivava chiamando la vittima, un utente su GitHub ha trovato un bug nella gestione delle GIF: utilizzando Android 8.1 o Android 9, basterebbe inviare un'immagine animata nella chat della popolare app di messaggistica per riuscire a prendere il possesso dello smartphone. Sarebbe proprio un meme ...

Il Segreto puntate spagnole : Marcela fa una scioccante Scoperta su Matias : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias e Marcela sempre più lontani Le ultime puntate spagnole de Il Segreto vedono Matias e Marcela sempre più distanti. In particolare, la situazione diventa critica quando il Castaneda viene arrestato. Pare che non assisteremo proprio al momento in cui il figlio di Emilia finisce in carcere. Infatti, il pubblico spagnolo […] L'articolo Il Segreto puntate spagnole: Marcela fa una scioccante scoperta su ...

Archeologia - eccezionale Scoperta in Salento : due scheletri - forse padre e figlio - abbracciati in una tomba messapica [GALLERY] : Gli archeologi del Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università del Salento, coinvolti inizialmente in un’azione di recupero di resti scheletrici parecchio datati, hanno compiuto una rara scoperta a Roca Vecchia. Scoperchiando una tomba messapica risalente al V secolo a.C, cioè a 2500 anni fa, sono emersi due scheletri fossilizzati in un abbraccio. Sembra che si tratti di un adulto (forse un uomo) e di un bambino (di circa 5 ...

Alla Scoperta del Gargano : una penisola dalla bellezza arcaica : Sintesi architettonica e paesaggistica tra Puglia, Grecia e Montenegro, il Gargano ha tutte le potenzialità per ritagliarsi uno spazio tra le grandi destinazioni di vacanza italiane. Innanzitutto grazie all’arcaica bellezza dellapenisola; scheggia selvaggia di alture, decine di spiagge e scure foreste sganciatasi dAlla ex-Yugoslavia milioni di anni fa con la separazione di due placche tettoniche da cui emerse ...

Evasione fiscale - Scoperta una frode da 5 mln di euro : Operazione contro l'Evasione fiscale della Guardia di finanza di Napoli. Sette persone sono finite agli arresti domiciliari.

WhatsApp : Scoperta una vulnerabilità che potrebbe compromettere le chat - aggiornate l’app : Le versioni di WhatsApp per Android precedenti alla 2.19.244 hanno una pericolosa falla nella sicurezza che può permettere a un cyber criminale di compromettere sessioni, file e messaggi di chat mediante una GIF malevola. Il problema è stato portato alla luce da un ricercatore per la sicurezza che si fa chiamare Awakened. Ha pubblicato infatti sul sito Github la sua scoperta. Prima di rendere pubblica la minaccia, l’esperto ha ...