Schianto la notte di Halloween | morta Sirya | aveva 17 anni Gravi le due sorelle e il

Schianto nella notte - morto un centauro di 40 anni : la moto si è disintegrata : Terribile Schianto nella notte. Un uomo di 40 anni è morto per le lesioni successive un incidente in cui è stato coinvolto. A quanto si apprende e scrivono alcuni media locali, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica a Firenze. Coinvolti nell’incidente sue scooter di grossa cilindrata che hanno impattato frontalmente: il quarantenne è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri per poi cadere ...