Non c' è nessuna invasione Lamorgese smentisce Salvini

Migranti - l’Ue chiude al piano per la creazione di hotspot europei in Libia : “Non esiste - nessuna intenzione di avviarlo in futuro” : Gli hotspot europei in Libia per la gestione dei flussi migratori non vedranno mai la luce. Lo ha dichiarato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, rispondendo alle domande della stampa internazionale durante il consueto midday briefing. “Un piano simile non esiste e non c’è alcuna intenzione di avere piani simili in futuro. Da parte nostra è molto chiaro”, ha dichiarato, specificando che Frontex non può ...

Manovra - Conte : “Nessun passo indietro - nessuna delusione”. E sulle polemiche : “Ritardo Non è sconfitta” : “Nessun passo indietro, nessuna delusione – così Giuseppe Conte sulla Manovra – Era preferibile partire il primo luglio del prossimo anno, ma non possiamo offrire qualcosa e non un’altra, funziona se tutte le componenti vengono in applicazione Contemporaneamente. Un ritardo è una sconfitta? Cosa sono sei mesi rispetto alla modernizzazione del Paese? Il confronto di ieri è servito a raccogliere meglio le sensibilità delle forze ...

Desirée Mariottini - a processo gli indagati - la Nonna : 'Nessuna sentenza ce la restituirà' : I quattro indagati, tutti di origine africana, per la terribile morte di Desirée Mariottini, sono stati rinviati a giudizio. Andranno a processo con le accuse di violenza di gruppo, omicidio volontario e cessione e somministrazione di droghe a minore. La ragazzina è stata trovata senza vita un anno fa nel quartiere San Lorenzo (Roma). Solo qualche giorno fa, l'avvocato di uno dei quattro indagati, aveva denunciato i genitori della sedicenne per ...

"La presunta Opa di Renzi Non ha nessuna possibilità di successo" - dice Tajani : “La presunta Opa di Renzi non ha nessun possibilità di successo. L'appello di Renzi, che ha fatto nascere questo governo delle tasse, è una furbizia che non paga”. In un'intervista a Il Messaggero, Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento europeo, chiude le porte in faccia alle profferte delle sirene renziane verso Forza Italia. Di più: “E tra lui e Salvini, pur con tutte le cose che ci distinguono da Salvini, non abbiamo dubbi su chi ...

Dodici anni di coma - per i medici Non c’è nessuna possibilità - ma il padre Non vuole staccare la spina - si risveglia è dice di aver vissuto con gli angeli : Una storia incredibile e molto toccante quella di Miguel Parrondo un uomo che deve dire grazie alla caparbietà del padre se ora a 62 anni vive ancora. L’uomo ha raccontato la sua esperienza pazzesca al sito ForumLibertas. Nell’intervista. L’uomo era dato per clinicamente morto e i medici avevano intenzione di staccare la spina, ma il padre, dermatologo dell’ospedale, si è sempre opposto. L’uomo aveva 32 anni quando entrò in coma ...

Cinque Stelle - ultimatum a Conte : 'Senza il nostro voto Non si va da nessuna parte' : Tensioni interne alla maggioranza sulla manovra economica. Il Movimento Cinque Stelle ha diramato sul suo blog ufficiale un comunicato piuttosto duro, nel quale ha ricordato che senza il suo voto il governo non può andare avanti. Le misure che non convincono i pentastellati sono quelle riguardanti l'abbassamento del limite all'utilizzo del contante e la multa ai commercianti che sono sforniti o che non ricorrono al Pos. I grillini ritengono che ...

Manovra - M5s avverte : “Senza il nostro voto Non si va da nessuna parte” : Il M5s, in un post sul Blog delle Stelle, chiede che venga convocato subito un vertice di maggioranza, "per lavorare alle intese che ancora non ci sono. Il MoVimento 5 Stelle non permetterà che l'inutile bersaglio mediatico della lotta all'evasione" siano partite Iva, commercianti e professionisti che lavorano ogni giorno.Continua a leggere

Paris Games Week 2019 : Sony Non terrà nessuna conferenza - ma Death Stranding - Marvel's Avengers e molti altri giochi saranno presenti : Sony ha in programma la Paris Games Week 2019 per questo mese. L'evento parigino si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, che Sony avrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere ...

Blizzard : la "Cina Non ha avuto nessuna influenza" sulla sospensione di Blitzchung : Pochi giorni fa Blizzard ha sospeso per un anno il pro player Blitzchung dalle competizioni ufficiali di Hearthstone, revocandogli anche il premio in denaro ottenuto durante la Stagione 2. Un provvedimento severo preso per via delle dichiarazioni fatte del giocatore durante una diretta ufficiale, in cui ha espresso la sua solidarietà nei confronti dei manifestanti di Hong Kong. La vicenda è diventata ben presto un vero e proprio caso mediatico, ...

Turchia-Albania - l’Uefa mette le cose in chiaro : “Non è stata ancora presa nessuna decisione” : Il capo ufficio stampa dell’Uefa ha sottolineato come la Federazione non abbia ancora preso nessuna decisione su Turchia-Albania Quanto successo al termine del match tra Turchia e Albania verrà valutato attentamente dall’Uefa, che non ha al momento preso alcuna decisione in merito. Lo ha affermato il capo ufficio stampa dell’Uefa Philipp Townsend: “l’Uefa non ha preso alcun tipo di posizione riguardo al caso ...

"Con il Pd Non è al momento prevista nessuna alleanza" - dice Di Maio : "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd oltre quello siglato per le elezioni in Umbria. Lo ha detto Luigi Di Maio a Sky Tg24 nel giorno della kermesse per i dieci anni del Movimento 5 stelle. "A me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche", ha aggiunto, in ...

Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka : “di certo Non starò a giocare ai videogiochi” : Sebastian Vettel preferisce attività diverse da Max Verstappen per il sabato lontano dalla pista a Suzuka sabato di inattività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di annullare le Fp3 e spostare a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa della minaccia del tifone Hagibis. Se Max Verstappen aveva affermato che, nel caso di inattività in pista, avrebbe sfidato alla playstation i suoi colleghi, ...

Koulibaly a L’Equipe : «In Italia nessuna punizione vera per il razzismo - ma Non mi arrendo. Napoli è diversa» : Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in una lunga intervista al magazine dell’Equipe in cui ha raccontato di sé, della sua famiglia e della sua infanzia, per arrivare poi a toccare i temi del razzismo con toni forti, denunciando “Questi idioti non urlerebbero mai queste cose di fronte a me” Prima di arrivare al Napoli nel 2014, era stato avvisato di queste cattive abitudini delle curve? «Avevo sentito molti ...

Conte : 'Non ho bisogno di nessuna vendetta della Juve' : Una settimana sicuramente non ideale dal punto di vista dei risultati per Antonio Conte, che dopo la sconfitta (immeritata) contro il Barcellona, ha dovuto subire anche la disfatta in Serie A contro la Juventus. Bianconeri che si sono dimostrati più forti, come ribadito dal tecnico pugliese anche nella conferenza stampa post partita, sottolineando come a livello di organico prima troviamo la Juventus, poi il Napoli e solo dopo l'Inter. Proprio ...