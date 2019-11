MotoGp – Novità in casa Yamaha | nel 2020 Quartararo e Morbidelli avranno la M1 Spec-A di

Valentino Rossi MotoGp - GP Giappone 2019 : “Ho provato diverse novità - domani vedremo il comportamento sul bagnato” : Valentino Rossi chiude con fiducia le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, ha centrato il quinto tempo nella FP2, che lo ha messo comodamente nelle prime 10 posizioni, pensando soprattutto alle qualifiche di domani. Il nove volte campione del mondo ha sfruttato i 90 minuti odierni per provare alcune novità. Il suo commento al termine del venerdì di Motegi punta ...

MotoGp - Valentino Rossi e le novità della Yamaha : “non siamo ancora pronti. Leva del freno? Dico che…” : Il Dottore ha analizzato il lavoro svolto in pista oggi, soffermandosi anche sulla nuova Leva del freno provata nella seconda sessione di libere Obiettivo centrato per Valentino Rossi nella prima giornata di libere del Gran Premio del Giappone, il Dottore è riuscito a staccare il quinto tempo nelle FP2, mettendosi in tasca l’eventuale pass per la Q2 in caso di pioggia al sabato. AFP/LaPresse Tante cose provate dal pilota della ...

MotoGp - importante novità in calendario : nel 2022 tornerà il Gran Premio del Brasile : Il Motomondiale tornerà in Brasile a partire dal 2022, firmato un contratto quinquennale che scadrà nel 2026 Una Grande novità si appresta ad entrare nel calendario di MotoGp, nel 2022 infatti il circus tornerà in Brasile per gareggiare nel nuovissimo Rio Motorpark. AFP/LaPresse Un accordo quinquennale annunciato nella giornata di oggi dalla Dorna Sports, che ha reso noto come il contratto avrà durata quinquennale, cioè fino al 2026. Il ...

MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales - Maverick sincero : “io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato” : Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità ...

MotoGp – Aria di novità in casa Yamaha : nuovi cambi ai vertici del team di Iwata : Importanti cambi ai vertici Yamaha: il team di Iwata si rinnova per garantire a Rossi e Vinales un futuro competitivo La Yamaha sta affrontando ormai da tempo un momento difficile, dal quale sta cercando di risollevarsi. Dopo due stagioni deludenti, sembra che qualcosa stia cambiando nel team di Iwata, con gli ultimi test che hanno raccolto senzasioni positive da parte dei piloti ufficiali, che guardando al 2020 con ottimismo e fiducia. La ...