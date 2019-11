Juventus | Pjanic resta in dubbio per il derby | a centrocampo potrebbe giocare Emre Can

Juventus - Sarri tiene alta la concentrazione : “nel derby mi aspetto un Toro motivato. Dubbi su Pjanic e Ramsey” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in casa Juventus in vista del derby: l’allenatore bianconero non si fida del momento negativo del Torino La partita di cartello del sabato di Serie A è sicuramente il derby della Mole che metterà di fronte Juventus e Torino. Una partita che Maurizio Sarri invita i suoi a non prendere sotto gamba, nonostante le difficoltà che i granata hanno riscontrato nelle ultime partite: “un derby non è ...

Torino-Juventus - Sarri alla vigilia si sbilancia su Pjanic e sul modulo : le sue parole in conferenza : “Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato speciale per entrambe le squadre. In passato sono andato a visitare Superga. Mi sembrava d’obbligo per commemorare un mito dello sport italiano”. Parla così del derby della Mole il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia. “Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. ...

La Juventus pensa al derby : Higuain in gruppo - Pjanic a parte : Per la Juventus non c'è un attimo di sosta alla luce di un calendario super serrato. I bianconeri stamattina si sono subito ritrovati alla Continassa per iniziare a preparare il derby della Mole, la sfida contro i 'cugini' del Torino in programma sabato 2 novembre alle 20.45. Ovviamente chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico mentre gli altri hanno svolto un allenamento tradizionale. Per Maurizio Sarri questa seduta ha portato ...

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - c’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

Juventus-Genoa - Sarri alla vigilia : indicazioni importanti su Higuain - Pjanic e Douglas Costa : “Un bilancio? La squadra sta facendo piuttosto bene. Si è adeguata a un nuovo modo di giocare, chiaramente abbiamo ancora tante situazioni ancora da perfezionare, ma è normale. La sensazione è che abbiamo ancora potenziale da esprimere e buoni margini di miglioramento”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa. “Abbiamo preso la strada giusta, consapevoli che ci ...

Juventus - la situazione degli infortunati : sospiro di sollievo per Pjanic - recupera Douglas Costa : La situazione degli infortunati in casa Juventus: nessuna lesione muscolare per Pjanic, recupera Douglas Costa. Ramsey parzialmente in gruppo, Higuain si allena in palestra La Juventus si allena nel pomeriggio di Vinovo, in vista della gara di campionato contro il Genoa. Dall’infermeria arrivano buone notizie. Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto Pjanic dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce hanno dato ...

