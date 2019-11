I parlamentari del Pd chiedono il congresso Un sondaggio

Napoli-Atalanta - i parlamentari tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport per il rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

Abbassare l'età per votare : la fase 2 della Riforma dopo il taglio dei parlamentari : I partiti di maggioranza portano alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati agli aggiustamenti richiesti dalla...

Regionali e non solo. I parlamentari del M5s spingono Di Maio verso il Pd : Roma. La sintesi dei malumori grillini sta nello sfogo di Paolo Lattanzio. “Questa è l’ennesima capriola di Di Maio, che fa un passo avanti e mezzo indietro”, sbuffa il deputato pugliese, su una panchina del cortile di Montecitorio. “Ormai ti sei sporcato le mani, col Pd? Non puoi contraddirti immed

Non è il numero dei parlamentari a determinare la qualità della democrazia : Devo confessare che del taglio dei parlamentari mi disturbava parecchio il piglio antipolitico con cui era nata e l’idea originaria: che andasse ridotto il numero dei “parassiti” e risparmiato sui costi della politica. La politica costa e deve costare per consentire un esercizio democratico. Poiché ci siamo arrivati (e penso che politicamente non se ne potesse prescindere), spero ora che nel dibattito politico la ...

Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla poitica e all'attualità dalla matita di Marco Makkox D'Ambrosio

Crozza-Razzi contro Di Maio : “Mi ha copiato l’idea del taglio dei parlamentari” : Nel corso di ‘Fratelli di Crozza’ – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza/ Antonio Razzi se la prende con Di Maio, reo di avergli copiato l’idea del taglio dei parlamentari: “Grazie alla mia idea si risparmiano 100 milioni l’anno e qualche cosa non me la vuoi dare? Dal dispiacere mi è venuto anche il fegato valgo. Giuro: c’ho il certificato di mio cognato che fa il magazziniere all’ospedale… quindi ne sa”. ...

Parlano i contrari al taglio dei parlamentari : “È un rafforzamento delle élite” : Il Parlamento ha approvato la riforma sul taglio dei parlamentari con un'assoluta maggioranza e anche otto italiani su dieci, secondo i sondaggi, sono favorevoli al taglio "delle poltrone". Ma chi sono i contrari al provvedimento tra i politici e i giuristi? Per come è stato affrontato il tema, dicono in molti, si rischia un indebolimento della democrazia.Continua a leggere

Taglio parlamentari : una delle conseguenze sarà il costo inferiore del Parlamento : Il giorno dopo l'approvazione della legge sul Taglio dei parlamentari, c'è chi esulta, come il Movimento Cinque Stelle, e c'è chi cerca di tirarne le somme alla luce di visioni analitiche crude e schiette. La riforma recentemente approvata, secondo quanto analizzato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere all'origine di una differenza, a livello rappresentativo, fra le due Camere. In sostanza si afferma che la modifica del Parlamento, presupponente ...

"Il taglio dei parlamentari è stato un atto di efficientamento delle istituzioni" : “Abbiamo scritto una pagina di storia. Non e` un atto di democrazia diretta, ma di efficientamento delle istituzioni. Con questa riforma, che ci avvicina alle altre democrazie europee, avremo un Paese piu` moderno. Faremo riforme piu` ponderate e con maggiore efficacia”. In un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, definisce così il taglio di deputati e senatori votato dalla ...

Di Maio : il taglio dei parlamentari una vittoria del popolo : Di Maio:"E' un fatto storico, una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani visto che in Parlamento passiamo da 945 parlamentari a 600

Taglio parlamentari - Baldelli (FI) : “Ho votato no in dissenso col mio gruppo - è legge pericolosa. Chi ha votato a favore passa per idiota e inutile” : “Il voto di ieri è stato quasi un voto di eutanasia del Parlamento. Io ho sempre avversato questo provvedimento che considero sbagliato e pericoloso nel merito e nel metodo. E’ una riforma scriteriata perché riguarda solo il Taglio dei parlamentari, non ha un criterio nella cifra che si taglia, né ha un criterio nella funzionalità del Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Forza ...

Taglio dei parlamentari diventa legge dello Stato : 553 voti a favore - 14 no e 2 astenuti : Il Taglio dei parlamentari è legge dello Stato con 553 voti a favore. E questo dopo che per il testo c'è stata la quarta ed ultima lettura necessaria per approvare la riforma. Esulta il MoVimento 5 Stelle che ha fortemente voluto un provvedimento finalizzato a tagliare i costi della politica. Detto anche 'taglia-poltrone', il provvedimento porterà infatti ad una riduzione corposa del numero dei parlamentari, da 945 a 600 con risparmi annuali per ...