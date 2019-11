Giordano Mazzocchi | ex U&D | sui possibili flirt | ' Parlo con tutte le ragazze che

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) A pochi giorni dall'ultimo gossip che è circolato sul suo conto,ha rilasciato una dichiarazione molto interessante a riguardo. Ai tantiche gli sono stati attribuiti in questi mesi (da quello con Alessia Prete a quello con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti), il romano non dà alcuna importanza, tant'è che non si affanna né a confermarli né a smentirli. Sono dolci, infine, le parole che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto per Nilufar Addati, con la quale è rimasto in ottimi rapporti dopo la rottura.chiarisce: 'conleche voglio' Rachele Risaliti, Barbara Fumagalli, Alessia Prete e la ex Nilufar Addati: sono queste le donne alle quali è stato accostatonegli ultimi mesi dai siti e dai settimanali di gossip. Da quando si è lasciato con la tronista di Uomini e Donne, il bel romano non ha ufficializzato ...

