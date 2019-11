“Esagerata” Serena Garitta | forme esplosive e tutti in mostra | l’ex gieffina è bollente

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019)è sempre bellissima.che con le sueprosperose fece innamorare gli italiani continua a farli sognare. Un post è bastato per mandarein estasi.si è presentata sui social con uno scatto in pieno stile Halloween. L’anno scorso ad Halloween ero un po’ troppo sexy … tranquilli, stasera non correrò questo rischio! In arrivo direttamente dagli anni ’80 KISS ME LICIA zombie.”, scrive. C’è chi però la blocca, scrivendo queste parole: “Tu saresti sexy anche con un sacco della spazzatura addosso …”. Qualcun altro si lascia andare ad un commento decisamente più spinto: “Oh, guarda! Due zucche!”. E in effetti lo scatto in questione è decisamente hot! Abito striminzito, attillato, di pizzo. Le fascia il corpo come una calza e strizza il suo décolleté incorniciandolo con dei pizzi super sexy.Il risultato è davvero sorprendente! Ironica, ...