Calcio, l'Udinese ha esonerato Tudor

Dopo le voci, è ufficiale l'esonero di Igordalla guida tecnica dell'. Fatali al tecnico croato gli undici gol incassati nelle ultime due partite con Atalanta e Roma. La squadra è stata per ora affidata al vice Luca Gotti in attesa di definire il nome del nuovo allenatore. Nelle ultime ore in cima alla lista per la sostituzione c'è Stefano Colantuono, già a Udine nel 2015-16, ma ci sono stati contatti con Gattuso e Guidolin. In classifica l'ha collezionato 10 punti in dieci partite.(Di venerdì 1 novembre 2019)