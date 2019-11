Bologna | abusa di una 12enne e finisce in cella | dopo 18 anni va a cercarla a Bologna

Fonte : attualitavip.myblog

(Di venerdì 1 novembre 2019)e 2 mesi di reclusione nel carcere di Bollate, il 36enne, a metà dello scorso anno, è uscito e in pochi mesi è tornato aper cercare la donna, ormai 30enne. Sono stati i Carabinieri della StazioneIndipendenza a ricostruire tutto, il passato e quanto accaduto negli ultimi mesiche lei, a inizio anno, ha sporto denuncia. Il 36enne, disoccupato e senza fissa dimora, ha cercato di contattare la donna sui social, pubblicando sul suo profilo in rete un video che ritraeva un uomo molestare una giovane. Come accertato dalle indagini, lui si è presentato dove lei lavorava e l’ha minacciata. I due non si sono mai incontrati anche grazie alla decisione, presa dai titolari dell’attività dove la donna è impiegata, di trasferire la dipendente in un’altra sede per sicurezza. Non avendo notizie della 30enne, l’uomo ha fatto perdere le proprie ...

Giacinto_Bruno : Abusa di una 12enne e finisce in cella, dopo 18 anni va a cercarla a Bologna: «Devi morire» - Giacinto_Bruno : Abusa di una 12enne e finisce in cella, dopo 18 anni va a cercarla a Bologna: «Devi morire» - mimmogammella2 : RT @mattinodinapoli: Napoletano abusa di una 12enne e finisce in cella, 18 anni dopo va a cercarla a Bologna: «Devi morire» -