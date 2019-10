Viola Davis riceve il premio alla carriera

Pierfrancesco Favino e il "Premio alla Carriera" a Viola Davis - : Fonte foto: Getty images; la presse Pierfrancesco Favino e il "Premio alla Carriera" a Viola Davis 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Ambito riconoscimento per la celebre star amaericana

Viola Davis nell'ultimo red carpet del Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: La PresseViola Davis nell'ultimo red carpet del Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Bagno di folla per l'attrice Premio Oscar

Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma per un incontro col pubblico e il Premio alla Carriera : A pochi giorni dal debutto dell'ultima stagione della serie che l'ha portata a trionfare agli Emmy, Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma riceverà il Premio alla Carriera per le sue straordinarie doti di interprete. L'attrice afroamericana sarà ospite della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in scena all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre 2019. Il Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli ...

L’eredità de Le Regole del Delitto Perfetto secondo Viola Davis - ben oltre il suo storico Emmy : Viola Davis si prepara a dire addio a Le Regole del Delitto Perfetto e al suo personaggio più iconico, quello che le ha permesso di fare il grande salto in carriera e che l'ha portata a vincere uno storico premio, il primo Emmy Award assegnato ad un'attrice afroamericana come miglior protagonista per una serie tv drammatica. Era il 2005 quando Viola Davis faceva commuovere la platea e la sua collega Kerry WashingtonViola Davis faceva ...