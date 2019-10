Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019)per, uscito dal carcere ha rintracciato e minacciato di nuovo la sua vittima. Una storia di cronaca nera che arriva da Bologna e vede protagonista un uomo di 36 anni che è stato rintracciato e arrestato. Lo stalker ha tentato un approccio via social, poi di persona a Bologna nel luogo dove lei lavorava. Quando si è presentato e la donna non c’era ha gridato: “Deve morire“. L’uomo, un 36enne, nel 2001 all’età di 18 anni, aveva abusato di lei che, all’epoca, ne aveva 12 ed era una sua vicina di casa. Un episodio che la vittima ha avuto la forza di denunciare solo una volta compiuta la maggiore età e per il quale l’uomo, nel 2015, è statodal Tribunale di Bologna persessuale. Scontata la pena è tornato sulle tracce della vittima. Sono stati i Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza a ricostruire tutto. I due non ...

love_in_black : Siamo su un social, personalmente mi faccio un opinione mia sulle persone da quello che leggo nella loro tl. L'opin… - TutteLeNotizie : “Vi faccio trovare il corpo davanti alla caserma”, il condannato per violenza chiama i… - RuttoChef : cazzoni non rompete i coglioni a cercare di bloccarmi l'account, o vi faccio passare un brutto quarto d'ora -