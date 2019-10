Tennis | Matteo Berrettini | “Deluso del match | ma non devo dimenticare cosa ho fatto in

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019)è il volto della delusione e dell’amarezza al termine del confronto di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato eliminato dal francese Jo-Wilfried Tsonga (attuale n.35 del mondo), non trovando mai il ritmo giusto e avendo meno intensità di quello che ci si sarebbe aspettati. Ora, la sua qualificazione alle ATP Finals di Londra non dipenderà più da lui e potrebbe essere un altro transalpino a giocargli un brutto scherzo, ovvero Gael Monfils. Il 33enne nativo di Parigi, infatti, dovrebbe arrivare in semifinale per questo target e, visto il tabellone, non è un’impresa impossibile, agevolato anche dal forfait all’ultimo momento dello svizzero Roger Federer. In teoria, nei quarti di finale, vi potrebbe essere lo snodo vero e proprio, ovvero il confronto con il tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo), senzalo ...

Fiorello : Troppa pressione.#berrettini non incisivo come al solito. Complimenti a @tsonga7. Daje Matteo ! Accumuliamo esperie… - SuperTennisTv : L'uscita di scena di Berrettini all'esordio a Parigi-Bercy complica la situazione... @AlexZverev si qualifica ma ni… - SuperTennisTv : Matteo Berrettini centra la 9^ semifinale in carriera, l'8^ del 2019! L'azzurro supera Rublev per 7-5 7-6 e da lun… -