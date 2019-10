Razzismo | sì del Senato alla commissione Segre | polemiche per la mancata unanimità

Koulibaly intervistato sul tema del Razzismo : “Contro la Lazio fù difficile. I buu sono un attacco personale” : Kalidou Koulibaly a Sky – E’ sempre più un simbolo indiscusso nella lotta al razzismo. Il difensore azzurro ha rilasciato su questo tema delicato e purtroppo sempre attuale, un’intervista a Sky Sport. Koulibaly a Sky – A differenza di ciò che pensano i tifosi interisti, non è del parere che i buu servino a distrarre un calciatore. Secondo il senegalese sono un attacco alla persona solo per il colore della ...

Chat dell’orrore gestita da ragazzini - 25 indagati. Anche per Razzismo : A dare il via al gruppo sono stati due quindicenni di Rivoli, nel Torinese, che hanno diffuso foto definite dagli inquirenti di «una violenza inaudita». L’inchiesta dei carabinieri è partita dopo la denuncia di una mamma di Siena e ha coinvolto dieci regioni

Stretta della FIFA sul Razzismo – Pronte sanzioni a livello mondiale : Il presidente della FIFA Gianni Infantino traccia la via del rigore per risolvere il problema del razzismo nel calcio ed anche a livello sociale. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’idea del numero uno FIFA sarebbe quella di applicare il Daspo a livello mondiale, vietare quindi l’ingresso in tutti gli impianti del mondo: “«Tante volte diciamo che non c’è posto per il razzismo nel calcio, tuttavia ...

ESCLUSIVA – L’avvocato Cesare Di Cintio a CalcioWeb : la maglia verde dell’Italia - i temi caldissimi di Razzismo - Var e ripescaggi ed il professionismo nel calcio femminile : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, grandi soddisfazioni per l’Italia che ha staccato il pass per i prossimi Europei, obiettivo raggiunto con largo anticipo, merito anche del Ct Roberto Mancini che ha avuto la capacità di ricompattare l’ambiente e portare soprattutto risultati e ben gioco. Non sono mancate inoltre le polemiche, infatti nel match contro la Grecia l’Italia è scesa in ...

“Marocchino di m…”. Karim - ufficiale dell’Esercito - denuncia il sergente per Razzismo : Karim Akalay Bensellam, un maggiore degli Alpini di 36 anni, ha denunciato al Tribunale Militare un sergente che a lungo l'ha apostrofato con frasi razziste. Tra le altre: "Sto marocchino di merda", "Non è degno di stare nell’esercito italiano", "ha rubato un posto in Accademia a un italiano". Il sergente è finito sul banco degli imputati.Continua a leggere

Mantova : “Cimitero ebraico sta per essere profanato”. Accuse di Razzismo dal direttore del comitato per la preservazione in Europa : “Siamo giunti alla conclusione che Lei e il consiglio comunale di Mantova stiate attuando una politica istituzionalizzata di antisemitismo e razzismo nei confronti della più antica minoranza religiosa non cristiana dell’Italia, il popolo ebraico”. Queste le pesanti Accuse contenute nella lettera che il Rabbino Abraham Ginsberg, direttore esecutivo del comitato per la preservazione dei Cimiteri Ebraici in Europa (The Commitee ...

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col Razzismo del calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...

Serie A - le parole dell’Ad De Siervo sul tema Razzismo : “La battaglia contro il razzismo ci vede in prima linea insieme alle nostre Società” – ha affermato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. “Nei prossimi giorni presenteremo un progetto concreto insieme alle Forze dell’Ordine e a un grande partner internazionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione. Dobbiamo tutti insieme cacciare dal nostro mondo quelle persone che ...

Tardelli : «È sbagliato dire che non è Razzismo - non è così che si risolve il problema» : Su La Stampa, Marco Tardelli scrive del razzismo negli stadi. Una lunga sequenza di episodi, troppi. L’ultimo sono stati i cori e i buu rivolti a Matuidi, ma c’erano stati Lukaku, Matuidi, Kean e Koulibaly. “Sono anni che si scrivono regole, proposte e leggi su questa materia ma se tutto continua come nulla fosse, probabilmente sono sbagliate”. Sono vent’anni, scrive Tardelli. Che ricorda l’episodio dei fischi ...

Il Guardian racconta il flagello del Razzismo nel calcio giovanile italiano : Il Guardian scrive oggi del flagello del razzismo nel calcio giovanile in Italia. Nelle ultime settimane il problema è tornato di attualità per alcuni casi capitati in Serie A, ma, scrive il quotidiano Inglese, scarsa attenzione è stata invece prestata a ciò che accade nelle serie minori e nei settori giovanili. Bambini di 12 anni subiscono insulti razzisti da parte di avversari e spettatori, secondo un’organizzazione indipendente che ...

CorSport : il nuovo modello anti-Razzismo di Governo e Figc : pene certe per chi infrange le regole e per le società conniventi; un progetto educativo, un percorso condiviso che dovrà necessariamente coinvolgere anche il Ministero dell’Interno (per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza e la pubblica sicurezza negli stadi) e quello dell’Istruzione (il mondo della scuola). Questi i temi, che riporta il Corriere dello Sport dell’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Chigi tra il ministro ...

Razzismo - l’Everton al fianco di Moise Kean : l’iniziativa del club inglese [FOTO] : Si parla tanto di Razzismo in questo periodo. A far riemergere questo episodio fu l’ex attaccante della Juventus Moise Kean in occasione della gara di Cagliari della scorsa stagione. Proprio il calciatore, adesso all’Everton, è protagonista dell’iniziativa del club inglese nella gara che si giocherà sabato contro il Manchester City. Verrà infatti esposto, a Goodison Park, un enorme striscione in italiano con la scritta in ...

Razzismo - la rivelazione shock della calciatrice brasiliana Ludmila da Silva [FOTO] : Il Razzismo non è un problema solo italiano. Ne sa qualcosa Ludmila da Silva, 25enne attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana, che ha denunciato un certo ‘clima’ anche in Spagna. Ludmila ha postato su Instagram un video in cui ritrae l’atteggiamento di un uomo della sicurezza in un supermercato nei suoi confronti . “Dopo essere arrivata in un supermercato, la sicurezza si sta ...