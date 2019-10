Pakistan | incendio su un treno | decine di persone sono morte

Incendio su treno in Pakistan : si aggrava il bilancio delle vittime - distrutti 2 vagoni : Si aggrava il bilancio delle vittime dell’Incendio che ha distrutto due vagoni di un treno, un Tezgam Express, in viaggio da Karachi a Rawalpindi, nella provincia del Punjab, nel Pakistan nordorientale: al momento le autorità registrano 73 morti. A generare il rogo è stata l’esplosione di una bombola a gas su un vagone, azionata da alcuni viaggiatori per cucinare: le fiamme si sarebbero estese rapidamente a un secondo vagone. Molti ...

Incendio sul treno - muoiono decine di passeggeri : è strage in Pakistan : Il rogo è stato originato dallo scoppio di una bombola a gas usata in uno dei vagoni da alcuni passeggeri per cucinare dei...

Pakistan - incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

Incendio su un treno in Pakistan - almeno 65 i morti : almeno 65 persone sono morte in un Incendio su un treno passeggeri nel Pakistan centrale. “In base alle informazioni finora raccolte, 65 persone sono morte e 40 persone sono rimaste ferite”, ha riferito il ministro alla Salute del Punjab Yasmin Rashid all’Afp. Drammatiche le immagini mandate in onda dalle televisioni locali: fiamme che si sprigionano dalle carrozze del treno colpito, passeggeri che piangono, scene di ...

Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per un incendio su un treno : Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per via di un incendio su un treno che viaggiava da Karachi a Lahore, nel nord-est del paese. I giornali e le agenzie Pakistane scrivono che l’incendio si è generato da una fuga