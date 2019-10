MotoGp – Petrucci | la caviglia fa meno male | “ho visto Phillip Island dall’alto! Non

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Danilorassicura adesso tutti i fan: lava meglio, le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp dellasia E’ iniziato il weekend di gara del Gp dellasia: i piloti sono finalmente approdato sul circuito di Sepang, pronti per scendere nuovamente in pista per l’ultimo round del trittico asiatico, il penultimo della stagione 2019 di. Arriva in terrase reduce da una spaventosa caduta in Australia, Danilo: il ternano della Ducati ha accusato una brutta botta allache lo aveva fatto spaventare. AFP/LaPresse Adesso però sembra che il pilota Ducati stia meglio: “ho passato due giorni all’ospedale a Melbourne, non riuscivo a camminare, non riuscivo a piegare la, me la sono vista brutta, ma da ieri mi sento meglio, devo dire che è andata bene da un certo punto di vista, ho...

