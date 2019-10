Lavoro | la disoccupazione torna a crescere | è al 9 | 9% | in aumento anche quella giovanile

Lavoro - Istat : “Da luglio livelli occupazionali in lieve ma costante calo : persi 60mila posti. A settembre risale disoccupazione giovani” : A settembre in Italia gli occupati sono calati di 32mila unità. E il tasso di disoccupazione è tornato a crescere al 9,9%, dal 9,6% di agosto, pur rimanendo sotto la doppia cifra. Mentre tra gli under 24 i senza Lavoro in cerca di un posto sono risaliti al 28,7%, l’1,1% in più rispetto al mese prima. Sono i dati della stima flash dell’Istat, che commenta: “Dopo la crescita dell’occupazione registrata nel primo semestre ...

Lavoro - a settembre la disoccupazione risale al 9 - 9% dal 9 - 6% : Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24anni) sale di 1,1 punti percentuali a settembre su agosto

Lavoro - a settembre la disoccupazione risale al 9 - 9% (+3%) : A settembre il tasso di disoccupazione torna a salire attestandosi al 9,9%, dal 9,6% di agosto. Lo rileva l’Istat

Lavoro Usa : 136mila nuovi posti a settembre. Disoccupazione verso i minimi da 50 anni : Il dato è il benvenuto dopo che indici dell’attività manifatturiera e dei servizi avevano deluso, il primo mostrando contrazioni del settore per due mesi consecutivi

Lavoro - la disoccupazione scende rispetto al mese precedente : Ad agosto 2019 il tasso di disoccupazione scende al 9,5%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istat

Lavoro - i dati Istat : disoccupazione in calo - quella giovanile è ai minimi da 9 anni : I dati Istat sul mercato del Lavoro evidenziano un calo della disoccupazione: quella complessiva ad agosto è scesa dello 0,3% raggiungendo il 9,5% (il livello più basso dal novembre del 2011); quella giovanile è in calo di oltre un punto percentuale e si attesta a un livello record: non era così basso da nove anni.Continua a leggere