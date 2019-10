L’artista che realizza opere d’arte con vecchie macchine da scrivere

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Alcunedahanno fatto la storia del design mondiale, e noi italiani lo sappiamo bene, grazie ai fasti del marchio Olivetti. Tuttavia, il potenziale artistico di questi oggetti è grande anche quando vengono smontati pezzo per pezzo (e montati per altri scopi). Lo dimostrano le creazioni dell’artista statunitense Jeremy Mayer, che costruisce sculture di medie e grandi dimensioni riutilizzando i singoli componenti delleda. Come racconta l’artista in questo video, è importante darsi delle regole: Mayer non usa nastro adesivo, colla o alcun processo di saldatura. La ricerca costante dell’interconnessione tra le componenti meccaniche è la vera sfida del suo lavoro, basato su un continuo processo di assemblaggio e disassemblaggio che va avanti per settimane (e che lo porta persino a ferirsi e procurarsi tagli!). Una scultura grande, che ...

Benji_Mascolo : La verità è che io nella vita voglio fare l’artista, emozionarmi ed emozionare le persone trasmettendo qualcosa con… - RadiocorriereTv : È #Fortuna il nuovo album di inediti di @MarroneEmma in uscita venerdì #25ottobre. Anticipato dal primo singolo… - dariofrance : Una grande regista, una grande donna. L’Oscar alla carriera a Lina Wertmüller è un orgoglio per l’Italia. Un presti… -