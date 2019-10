Juventus | Sarri annuncia la rivoluzione | “Ecco quale modulo utilizzeremo d’ora in poi”

Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri - Sarri ammette : “sfruttato poco le palle gol” : Maurizio Sarri analizza la vittoria di ieri della Juventus sul Genoa: le parole del tecnico bianconero Ancora una vittoria di sofferenza per la Juventus, con tanto di critiche e polemiche. I bianconeri hanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo sfruttato pochissimo le ...

Juventus-Genoa - Sarri : “Ci sono state difficoltà”. Indicazioni importanti su Douglas Costa trequartista : La Juventus ha superato a fatica il Genoa, grazie ad un discusso rigore di Cristiano Ronaldo nel finale. Maurizio Sarri ha commentato il successo sofferto ai microfoni di Sky Sport: “Primo tempo sotto ritmo, contro una squadra che ha un palleggio di ottimo livello. In più abbiamo sbagliato dei movimenti in fase di pressione e ci sono state difficoltà. Nel secondo abbiamo giocato con una intensità più alta, creando tante occasioni che ...

Serie A - Juventus Genoa 2 a 1 : il rigore al 94esimo di Ronaldo riporta Sarri in vetta : Vittoria e testa della classifica, il tutto all'ultimo respiro: la Juventus riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Lecce, ma sudando le proverbiali sette camicie contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta. Una Juve non brillante, per usare un eufemismo, riesce a fare bottino pieno a

Juventus-Genoa - possibili schieramenti : Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt : Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno Juventus e Genoa. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre il Genoa è sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta. Juventus-Genoa: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match tra Juventus e Genoa sarà un match molto ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri vara il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...

Probabili formazioni Juventus-Genoa : turnover in difesa per Sarri - torna Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Genoa – In cerca di riscatto. Dopo il pari in quel di Lecce, in cui ha sprecato tantissime occasioni, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Dal canto loro, i rossoblu di Thiago Motta non vogliono di certo sfigurare dopo la bella vittoria in rimonta contro il Brescia di sabato sera. Le scelte. Qualcosa, in conferenza stampa, Sarri ha lasciato intendere. ...

Juventus-Genoa - Sarri alla vigilia : indicazioni importanti su Higuain - Pjanic e Douglas Costa : “Un bilancio? La squadra sta facendo piuttosto bene. Si è adeguata a un nuovo modo di giocare, chiaramente abbiamo ancora tante situazioni ancora da perfezionare, ma è normale. La sensazione è che abbiamo ancora potenziale da esprimere e buoni margini di miglioramento”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa. “Abbiamo preso la strada giusta, consapevoli che ci ...

Juventus - Sarri punta il Genoa : “la classifica è bugiarda - sarà dura. Thiago Motta? Ho studiato anche il Psg U19” : L’allenatore della Juventus ha presentato il match con il Genoa, sottolineando di aver studiato a fondo anche le idee di Thiago Motta Il pareggio di Lecce da riscattare, tornando a vincere già domani all’Allianz Stadium contro il Genoa. La Juventus vuole dimenticare il mezzo passo falso del Via del Mare, concentrandosi sulla sfida con la squadra di Thiago Motta, reduce dal successo sul Brescia. Tano ...

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico che…” : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Juventus-Genoa - Sarri conferma Paulo Dybala : grande 'Joya' tra i tifosi bianconeri : Dopo il mezzo passo falso contro il Lecce, la Juventus cerca il riscatto contro il Genoa tra le mura amiche, in una gara che potrebbe nascondere più di un'insidia per la squadra di Maurizio Sarri. Contro i liguri l'ex tecnico del Chelsea darà ancora spazio dal primo minuto allo strepitoso Dybala delle ultime settimane, con quest'ultimo che è intenzionato a timbrare nuovamente il cartellino dopo le quattro reti nelle ultime tre gare ufficiali. Da ...

Mercato Juventus - l’esterno bianconero non ha convinto Sarri : può partire : Mercato Juventus – Nella partita di Lecce, uno dei più sottotono in campo è sicuramente stato Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, in questi mesi alla Juventus, non ha brillato particolarmente attirando su di se nuove polemiche da parte dei tifosi bianconeri. L’attaccante della Juventus non sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Adesso il suo nome torna ...