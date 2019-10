Islam | Corte d' Appello Milano vieta burqa in luoghi pubblici

“Genitori Islamici - non possono decidere per la figlia”. Ma la Corte difende la libertà di religione : Il caso della piccola Tafida Raqeeb, 5 anni, che si trova ricoverata in in stato di minima coscienza dallo scorso febbraio al London Royal Hospital, arriverà all'Alta Corte di Londra la prossima settimana. Intanto un giudice ha respinto la richiesta della struttura ospedaliera di impedire ai genitori islamici della bimba di rappresentarla nel procedimento.Continua a leggere