ISIS conferma la morte di al-Baghdadi e annuncia il suo successore

Fonte : blogo

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ladi Abu Bakr al-, avvenuta la settimana scorsa durante un raid statunitense nel nord della Siria, è statata oggi anche da ciò che resta dello Stato Islamico, che attraverso il proprio canale di comunicazione sulla piattaforma Telegram hato anche il nuovo leader, identificato in Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi.al-si è fatto esplodere insieme a due bambini in un tunnel del compound bombardato dalle forze statunitensi nella zona di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Era considerato il leader dell'dal 2014, quando i jihadisti dello Stato Islamico erano riusciti ad ottenere il controllo di parte della Siria e dell'Iraq.Amaq, il principale organo di propaganda dell', nell're il nuovo leader ha rivelato anche ladel proprio portavoce. Abu al-Hassan al-Muhajir è stato ucciso domenica in un raid USA nella zona di Jarablus, ...

