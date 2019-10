Il gioco da tavolo a cui puoi far partecipare Siri | Alexa e Google Assistant

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Foto: Frank Lantz – Everybody House Games kickstarter.com Tra le numerose innovazioni tecnologiche che hanno introdotto un importante cambiamento nelle nostre giornate, senza dubbio ci sono gli assistenti vocali che, in poco tempo, hanno invaso le nostre case. Siamo passati dai semplici comandi vocali alle funzioni che consentivano di trascrivere un testo sotto dettatura, fino all’introduzione di assistenti virtuali – come– perfettamente in grado di conversare con l’utente e supportarlo nelle sue richieste. Quante volte abbiamo detto aqualcosa di divertente o addi consultare le previsioni meteorologiche? Probabilmente tante e presto potremo anche coinvolgerli in divertenti giochi di società. Infatti, è stata pubblicata su Kickstarter una raccolta fondi per lanciare Hey Robot: undacreato da ...

