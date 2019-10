Facebook oscura la testata di CasaPound

La guerra si combatte anche su Facebook? Oscurate decine di pagine pro curdi in Italia : Colpite le fanpage di centri sociali, siti di informazione indipendente, radio e gruppi legati al Partito democratico. Alcune delle pagine tornate online dopo poche ore. La denuncia: "Le guerre non si giocano esclusivamente sui campi di battaglia, ma anche su quelli...

Forza Nuova fa causa a Facebook dopo l’oscuramento dei profili : L’organizzazione di estrema destra accusa il social network di aver attentato alle libertà di opinione. Pagine bannate per i contenuti d’odio e violenti

Forza Nuova ha denunciato Facebook dopo l'oscuramento della pagina : La segreteria nazionale di Forza Nuova ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all'attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento. Lo annuncia una nota del movimento di Roberto Fiore. "Inoltre, l'ufficio legale raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di ...

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Facebook ha oscurato definitivamente le pagine di CasaPound e Forza nuova : Con il provvedimento di oggi, è ormai definitivo l'oscuramento, da parte di Facebook, delle pagine di CasaPound e Forza nuova e dei relativi profili social. Non c'è lo zampino delle forze dell'ordine o della magistratura. La decisione, adottata direttamente dal sito web fondato da Zuckerberg, non è necessariamente legata a specifici e recenti episodi ma è piuttosto frutto di un lungo processo di analisi e valutazione di ...

