Dalla fine del 2022 a New York sarà vietato vendere e servire foie gras

Tornano in Italia Dalla Svizzera per aiutare i cani maltrattati - il loro rifugio viene distrutto ma c'è un lieto fine : Due ragazzi di Zurigo scelgono di vivere in Molise, la loro terra d'origine, e di aprire una struttura che viene vandalizzata

Milano - grafici editoriali in sciopero : “Contratto scaduto Dalla fine del 2015” : Uno sciopero per chiedere migliori condizioni contrattuali. In tutta Italia i grafici editoriali hanno proclamato lo stop dal lavoro e a Milano hanno sfilato da piazza Castello all’Arco della Pace: “Il contratto è scaduto dalla fine del 2015, chiediamo un giusto aumento salariale” hanno rivendicato Slc Cgil e Uilcom Uil . Nel Paese il settore conta 14omila lavoratori, 50mila solo in Lombardia. L'articolo Milano, grafici ...

Siria - i curdi annunciano il ritiro Dalla zona di sicurezza : è la condizione stabilita dall’intesa Turchia-Usa per la fine dell’offensiva : Le forze curdo-Siriane si sono ritirate dalla zona di sicurezza nel nord-est della Siria. Lo riferiscono media Siriani e panarabi come al Jazira e al Arabiya che citano fonti militari curde e statunitensi. Le forze curde hanno informato quelle americane di aver ritirato le loro truppe dalla zona frontaliera. Era la condizione stabilita lo scorso 17 ottobre dall’accordo tra gli Stati Uniti e la Turchia per la fine del conflitto in Siria. Il ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “Sono andato in riserva di benzina a un giro e mezzo Dalla fine” : Lo spagnolo della Honda Marc Marquez ha infilato nel GP del Giappone 2019 di MotoGP la quarta vittoria consecutiva. Per l’ennesima volta, tranne che per pochi metri durante il primo giro quando è stato sopravanzato dal francese Fabio Quartararo poi giunto in seconda posizione, il campione del mondo ha dominato per tutta la corsa, senza mai far avvicinare i rivali. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : patte per Caruana - Carlsen e Vocaturo. 14 giocatori racchiusi in mezzo punto a tre turni Dalla fine : Otto turni del FIDE Grand Swiss non sono serviti a definire un’unica egemonia sulla classifica: sono tantissimi, infatti, i nodi ancora da sciogliere in quello che si appresta a essere un finale infuocato, con quattordici giocatori racchiusi in mezzo punto. Al comando c’è il terzetto composto dall’italoamericano Fabiano Caruana, dall’armeno Levon Aronian e dallo spagnolo David Anton Guijarro. Dato che Caruana gareggia ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti Dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

Voghera - litiga con la mamma a 14 anni e si lancia nel vuoto Dalla finestra : Dopo una lite con la madre si è lanciata dalla finestra, al primo piano di un palazzo di Voghera (Pavia). La ragazza, che ha 14 anni, è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri Dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Lungo Bautista, Rea ne approfitta e passa davanti, il tutto dura poco però e l’iberico si porta di nuovo in tesa. Si entra nel vivo! -15 Brutto errore di Rea che finisce lungo, Bautista però sembra non riuscire ad allungare. -16 C’è già un bel gap tra i primi quattro e il resto del gruppo, difficile rientrare. -17 Bene Rinaldi che risale in sesta posizione, davanti sempre ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro Dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

Previsioni meteo : segnali d'autunno Dalla prossima settimana e fine del caldo : La lotta estenuante tra estate ed autunno prosegue senza sosta ma al momento a prevalere sembra proprio la stagione estiva che, imperterrita, continua a regalare giornate tipiche di inizio settembre...

Verona - aggredisce con un’ascia il vicino e lo lancia Dalla finestra : “Mi ha rubato il pc” : Follia a San Vito di Negrar, in provincia di Verona, dove un 33enne di origine nigeriana ha aggredito con un'ascia il vicino di casa di nazionalità marocchina e poi l'ha fatto lanciare dalla finestra facendo un volo di 4 metri, perché pensava che gli fosse stato rubato il pc dove conservava le foto della moglie. E' stato arrestato, mentre la vittima se la caverà con una prognosi di 30 giorni.Continua a leggere

Verona : gli rubano il computer - picchia e 'getta' Dalla finestra il sospettato (2) : (AdnKronos) - Il giovane marocchino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Negrar dove gli è stata riscontrata, oltre a contusioni varie, la frattura del calcagno destro con una prognosi di 30 giorni, mentre il nigeriano è stato arrestato con l’accusa di violenza privata e lesioni p

Verona : gli rubano il computer - picchia e 'getta' Dalla finestra il sospettato : Verona, 10 ott. (AdnKronos) - Riteneva il proprio vicino di casa autore del furto del proprio personal computer a cui teneva particolarmente perché custodiva foto e ritratti, da lui disegnati, della moglie che vive lontana da lui, così un nigeriano di 33 anni residente a San Vito di Negrar ieri sera

Verona : gli rubano il computer - picchia e ‘getta’ Dalla finestra il sospettato : Verona, 10 ott. (AdnKronos) – Riteneva il proprio vicino di casa autore del furto del proprio personal computer a cui teneva particolarmente perché custodiva foto e ritratti, da lui disegnati, della moglie che vive lontana da lui, così un nigeriano di 33 anni residente a San Vito di Negrar ieri sera, quando ha visto rientrare il giovane marocchino, da qualche giorno ospite di parenti che occupano l’appartamento accanto al suo ...