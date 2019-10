Cesari | ”Gravissimo errore da parte di Giacomelli e di Banti”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Graziano, ex arbitro, non ha avuto alcun dubbio sul mancato rigore non concesso -dae Bantial Napoli contro lìAtalanta. Queste le sue parole: “Gravissimodadie di Banti che era al Var. Llorente e Kjaer si avvinghiano e cadono in area, ma il difensore nerazzurro abbandona il pallone -riporta Sport Mediaset- la sua volontà è solo quella di fermare l’avversario. È permesso dal regolamento? Assolutamente no – spiegaprima di ricordare che – sulla rinza dell’azione poi l’Atalanta pareggia, passano 25 secondi. La partita è stata interrotta per oltre 5 minuti e l’arbitro non è mai andato a vederlo al monitor. È un comportamento opportuno? Un po’ di intelligenza sarebbe auspicabile” Conclude. L'articolo: ”Gravissimodadie di ...

dnorill : .... non si discute nemmeno. La farsa della @SerieA #Napoliatalanta #vergogna chi lo mette in dubbio è in malafede.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TIKI TAKA - Moviola di Napoli-Atalanta, Cesari boccia Giacomelli: 'Errore gravissimo' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TIKI TAKA - Moviola di Napoli-Atalanta, Cesari boccia Giacomelli: 'Errore gravissimo' -