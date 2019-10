Bimba di 6 anni non dormiva da mesi per un tumore Guarisce con intervento mini-invasivo

Partorisce una Bimba a 67 anni dopo essere rimasta incinta in modo naturale [FOTO] : Due nuovi genitori sostengono di essere la coppia più anziana del mondo ad aver concepito dopo che una dottoressa in pensione ha partorito una bimba a 67 anni. La donna, cinese di nome Tian, ha dato alla luce la sua bambina al Zaozhuang Maternity and Child Health Hospital, dove ha lavorato come dottoressa prima della pensione, nella provincia nordorientale di Shandong (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). ...

Abusi su Bimba di 3 anni - madre denuncia l’ex. Ora il Tribunale vuole toglierle i figli : "Papà mi lecca il fiorellino, poi si sparge su 'il sale bianco' che brucia". Così una bimba di 3 anni e mezzo ha rivelato alla madre gli Abusi subiti dal papà mentre trascorreva a casa sua il periodo prescritto dal giudice nell'ambito della separazione. La rabbia della madre. "Ho denunciato, ma il Tribunale ha deciso di mandare entrambi i miei figli in una famiglia affidataria. Volevo proteggerli e invece sono stata punita".Continua a leggere

Bimba di 5 anni investita da un’auto mentre attraversa la strada. È grave : Siamo a Udine, dove una Bimba di appena 5 anni, che adesso si trova ricoverata all’ospedale, è stata investita ieri pomeriggio a Cervignano del Friuli in via Turoldo, all’angolo con via Manzoni, mentre attraversava la strada. Prontamente soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nel nosocomio del capoluogo friulano. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola, che ...

Udine - Bimba di 5 anni investita da un’automobile : è grave : Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'automobile, mentre si trovava con la famiglia vicino a un parco giochi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nell'ospedale del capoluogo friulano. L'indicente è avvenuto a Cervignano del Friuli.Continua a leggere

Cagliari - Bimba di 11 anni in pericolo di vita : volo urgente dell’Aeronautica per salvarla : L'aereo Falcon 50 è decollato da Ciampino e, dopo aver caricato la piccola a Cagliari con la madre e una equipe medica dell'ospedale Brotzu dove era ricoverata, ha volato fino a Venezia dove la paziente è stata presa in carico da personale sanitario locale per il trasferimento all'Azienda Ospedaliera di Padova.Continua a leggere

Aeronautica Militare - in volo per salvare una Bimba di 11 anni in imminente pericolo di vita [GALLERY] : Un velivolo Falcon 50, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di 11 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica si è attivato per consentire l’imbarco immediato della piccola paziente accompagnata dalla madre e da una equipe ...

Monterotondo - morta Bimba di 8 anni. «Soffocata da un boccone a scuola». Disposta l'autopsia : È stata vista diventare cianotica e poi cadere a terra, poco dopo aver pranzato. Tragedia in un scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Intorno alle 14 di ieri una bambina di 8 anni che...

Bimba di 4 anni ha un attacco d’asma - arriva all’appuntamento dal medico con quattro minuti di ritardo - il dottore si rifiuta di visitarla - le conseguenze per la piccola sono atroci : Solo per quattro minuti un medico ha deciso di non visitare una bambini di quattro anni in preda a un attacco d’asma. La piccola si chiamava Ellie May Clark e era una Bimba molto vivace che amava divertirsi. Aveva solo un grave problema l’asma che la torturava. Quel giorno ebbe un forte attacco d’asma e i genitori tentarono di portarla subito dal loro pediatria. I genitori e la piccola arrivarono con quattro minuti di ritardo ...

Cagliari - mamma e figlia di 8 anni travolte da un suv davanti alla scuola : la Bimba è grave : Incidente oggi a Serdiana, in provincia di Cagliari, dove una mamma e la figlia di 8 anni sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada per raggiungere la scuola della piccola. Quest'ultima è stata trasportata d'urgenza e con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu dove non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievi per la mamma. La guidatrice della macchina ha poi spiegato di essere stata "abbagliata" dal sole.Continua a leggere

Dramma in casa - Bimba di 10 anni si toglie la vita - cadavere scoperto dalla sorellina di 6 anni : Secondo una prima ricostruzione la piccola si sarebbe tolta la vita da sola ma i familiari non credono al suicidio e pensano a un incidente durante un gioco finito male. "Era una bambina estroversa e divertente che amava giocare ed era felice, non bisogna pensare a lei come una bambina triste caduta in una depressione orribile, perché non è la verità" sostengono i familiari.Continua a leggere

Giulia Lazzari è morta - vittima della furia del marito : lascia una Bimba di 4 anni : Giulia Lazzari la giovane 24enne non ce l’ha fatta, è morta oggi all’ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall’8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dal marito nella loro casa Adria, dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La giovane donna, madre di una bambina di quattro anni, è rimasta in coma farmacologico per quasi nove giorni nei quali i familiari hanno sperato in un miracolo che però non c’è ...