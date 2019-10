Video Juve Stabia Pescara | 2-1 | | gol e highlights | bel successo campano | Serie B

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), 2-1,: gol e, belnella partita diB allo stadio Romeo Menti di Castellammare di

juventusfc : 36' | ?? | BONUCCI GOOOOOOOOOOOOL! @bonucci_leo19 stacca di testa su cross da sinistra e porta in vantaggio la Juve… - SkySport : ? Settimo gol in campionato per #Lukaku ?? E #Inter in testa in attesa della #Juve ?? Gli HL ?… - juventusfc : 77' | ?? | LA MAGIA DI PAULOOOOOOOOO ?? SPLENDIDA conclusione da lontano di @PauDybala_JR e la Juve pareggia! DAI RA… -