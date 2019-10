Quando la gelosia diviene patologica

Fonte : dilei

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si dice che il sentimento dellanasca con la nascita di ogni persona: sembra che si abbia come una sorta di predisposizione naturale a percepire le emozioni di attaccamento legate ad una determinata persona che poi crescono, si evolvono e maturano con il passare degli anni e lo sviluppo del nostro bagaglio emotivo.si parla dibisogna però porre l’attenzione anche su un altro aspetto: l’essere umano nasce biologicamente poligamo e solo per rispetto ai modelli sociali e morali si adatta alla monogamia. Questo vuol dire che la natura ci ha predisposti per non avere un solo singolo legame ma che l’educazione e la cultura che assorbiamo dal nostro primo giorno di vita ci fanno diventare dediti al rapporto con una sola persona. Cosa significa tutto questosi parla dinormale e di? Quali sono le differenze sostanziali tra le due forme ...

arual812 : @lupainthenorth Lei era disperata e si sentiva sola ma la colpa di ciò non è di Francesco ma piuttosto della psicol… - Susy484 : RT @Cinzybi: noi sovraniste,leghiste siamo fighe c'e' poco da fare.e quando i sinistroidi offendono?solo per rabbiosa gelosia.buona sera a… - GS500X : RT @Cinzybi: noi sovraniste,leghiste siamo fighe c'e' poco da fare.e quando i sinistroidi offendono?solo per rabbiosa gelosia.buona sera a… -