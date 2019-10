Gazzetta | é giusto non concedere rigore su Llorente

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Lanon è d’accordo con la lettura di Ancelotti dell’episodio dasu. Il quotidiano sportivo scrive subito dopo il fischio finale di Napoli-Atalanta giustificando la decisione di Giacomelli di nonun calcio diIl danese marca strettissimo e butta giù lo spagnolo in area nel caldissimo finale del San Paolo ma è l’attaccante azzurro a far fallo per primo col gomito alto Sarebbe stato dunquea commettere per primo il fallo, come dimostrerebbe uno scatto che gira sui social e che Ancelotti ha dichiarato essere successivo al fallo di Kjaer La chiamata difficilissima di Giacomelli che non concede ilal Napoli è quindi corretta L'articolo: énonsuilNapolista.

Gazzetta_it : Furia Napoli per il contatto #Kjaer - #Llorente: ma è giusto non dare rigore, ecco perché #NapoliAtalanta… - locopartenopeo : RT @simona_cannao: @Gazzetta_it É giusto alzare la cacca dei nostri cani con il vostro giornale - Massicum : @napolista Ogni volta che c’è un rigore per il Napoli per la gazzetta è sempre giusto non concedere ma andassero a fare in culo .. -