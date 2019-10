Eva Robin’s | la rivelazione a “Vieni da me” | “Sto per sposarmi con una donna molto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Eva Robin’s è stata ospite di “Vieni da me” e a Caterina Balivo la nota attrice transessuale ha rivelato di essere a un passo dal matrimonio. “Sono lì lì per. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale – ha raccontato Eva Robin’s -. Con questaci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta: vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”. L’attrice e showgirl ha raccontato poi di come ha scoperto la propria sessualità: “L’ho capito nell’adolescenza. Ebbi la fortuna di avere un vicino infermiere, che gestiva il reparto degli ormoni in ospedale: a 14 anni mi facevo iniettare questi ormoni per bloccare la crescita maschile. Mia mamma non sapeva nulla, lei è l’uomo che non sono ...

