Ci sarà un Samsung Galaxy S10 Lite | test Geekbench rivelatore ma avrà senso?

Ecco quale sarà la nuova gamma di Samsung Galaxy A12 per il 2020 : I Samsung Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 e A92 sono i nuovi smartphone previsti per la seconda metà del 2020 L'articolo Ecco quale sarà la nuova gamma di Samsung Galaxy A12 per il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Ecco come saranno i nuovi occhiali AR di Samsung : Un interessante brevetto pubblicato in Sud Corea mostra un nuovo paio di occhiali AR di Samsung L'articolo Ecco come saranno i nuovi occhiali AR di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Notch inversi e doppi : il futuro di Samsung sarà davvero particolare : Due brevetti di Samsung mostrano uno smartphone con due Notch negli angoli ed uno con un Notch esterno allo schermo: vedremo dispositivi del genere prima che arrivino quelli con fotocamera sotto il display? L'articolo Notch inversi e doppi: il futuro di Samsung sarà davvero particolare proviene da TuttoAndroid.

Presto un Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia? Come sarà : Sembrerebbero non esserci più dubbi sul lancio imminente di un Samsung Galaxy Note 10 Lite. Si tratterebbe di una versione meno premium e comunque alla portata di molte più tasche rispetto agli attuali Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno pure ricevuto delle soffiate hi-tech in riferimento al prossimo lancio da informatori a loro dire affidabile. Quanto ne sappiamo dunque del prossimo ...

Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così - bello e colorato : Mancano diversi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy S11 ma ciò non impedisce alla community che ruota attorno al colosso coreano di giocare con la fantasia L'articolo Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così, bello e colorato proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta uno smartphone con schermo estensibile : sarà il nuovo flagship 2020? : Samsung brevetta un nuovo smartphone con schermo estensibile e bordi laterali curvi. sarà il nuovo Galaxy S11, o il modello destinato a prenderne il posto? L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con schermo estensibile: sarà il nuovo flagship 2020? proviene da TuttoAndroid.

Samsung sarà ancora leader del mercato premium nel Q4 - davanti a Huawei e Apple : Anche nel quarto trimestre 2019 Samsung dovrebbe mantenere la leadership del mercato degli smartphone premium secondo gli analisti, nonostante gli sforzi di Apple e Huawei. L'articolo Samsung sarà ancora leader del mercato premium nel Q4, davanti a Huawei e Apple proviene da TuttoAndroid.

SideSync è ai titoli di coda e sarà rimpiazzato a tutti gli effetti da Samsung Flow : SideSync è pronto alla chiusura e presto non sarà più disponibile al download su Google Play Store e Galaxy Store: al suo posto gli utenti possono già utilizzare Samsung Flow. L'articolo SideSync è ai titoli di coda e sarà rimpiazzato a tutti gli effetti da Samsung Flow proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 sarà proposto in queste cinque colorazioni : Nonostante manchi ancora parecchio al lancio di Samsung Galaxy S11, vi proponiamo alcune anticipazioni relative alle probabili colorazioni. L'articolo Samsung Galaxy S11 sarà proposto in queste cinque colorazioni proviene da TuttoAndroid.