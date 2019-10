“Benedetta Bosi bacia teneramente Flavio Briatore” | chi è la studentessa di 20 anni

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Secondo quanto riporta il settimanale ‘Chi’,Briatore starebbe frequentando Benedetta. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha pubblicato gli scatti che ritraggono il “weekend romantico” tra l’imprenditore di 69e ladi 20. Dopo un tuffo in piscina, i due sembrano prossimi a scambiarsi un bacio (vedi foto in alto, ndr). Il settimanale Chi assicura: “Benedettasulle labbraBriatore sulla spiaggia più candida di Malindi”. Chi è BenedettaMa chi è la ragazza che avrebbe fatto capitolareBriatore? Si tratta di Benedetta, ha 20e studia Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Secondo il settimanale ‘Chi’, quello di diventare magistrato non sarebbe il suo unico sogno. Benedettanon disdegnerebbe un futuro nella moda. Nel suo ...

Corriere : Briatore innamorato a Malindi: Benedetta ha 49 anni meno di lui - BordignonAngelo : RT @Joker__Reloaded: Riassunto: se sei un vecchio pieno di soldi rimorchi pure le 20enni. Niente di nuovo. - marcocf69 : RT @Joker__Reloaded: Riassunto: se sei un vecchio pieno di soldi rimorchi pure le 20enni. Niente di nuovo. -