Stadio San Paolo | ancora DASPO e altre sanzioni per i tifosi indisciplinati

Ok del Comune di Milano al nuovo Stadio a San Siro - ma con 16 paletti. E il Meazza non si tocca : Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale di Milano dice sì a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Siro, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. I paletti posti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchio Meazza non dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo ...

Milano. Si al nuovo Stadio di Inter e Milan ma rimane l’ipotesi Sesto San Giovanni : Si registra il primo disco verde, anche se condizionato da 16 requisiti, da parte dell’aula del Consiglio comunale di Milano

Nuovo Stadio San Siro - sì con paletti del Comune di Milano : C'è il via libera del Consiglio comunale di Milano all'ordine del giorno sul futuro di San Siro e sulla realizzazione del Nuovo stadio di Milano. Ma è un sì con numerosi paletti quello che arriva da Palazzo Marino: sono 16 le condizioni che vengono poste nel documento approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti, per la realizzazione della nuova struttura voluta da Milan e Inter. Il Meazza non va abbattuto Allo stesso tempo il ...

Calcio - il nuovo Stadio San Siro riceve il primo sì dal comune di Milano : primo importante passo istituzionale per il progetto del nuovo stadio San Siro, che Inter e Milan vorrebbero costruire nell’area del Meazza. Infatti il Consiglio comunale di Milano ha dato il primo sì alla realizzazione dello stadio, ma ponendo sedici condizioni. In caso in cui arrivasse l’approvazione definitiva della Giunta, i due club dovranno quindi rispettare alcuni vincoli posti dal comune, tra cui quello di non abbattere l’attuale ...

Nuovo Stadio San Siro - Sala : “Il nostro è un sì condizionato. Non è accettabile il progetto come è oggi” : “È un sì condizionato“, da 16 paletti dettati dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della votazione sul progetto di Milan e Inter per il Nuovo stadio di San Siro. La maggioranza si è espressa sul documento 8 dell’ordine del giorno con 27 voti a favore: la demolizione totale del Meazza è quindi superata. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse, che spetta alla ...

San Siro - sì condizionato del Consiglio comunale al nuovo Stadio : non si abbatte il Meazza : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza, impegna però il Comune a evitare l’abbattimento del vecchio stadio Meazza. L’ordine del giorno approvato dalla ...

Nuovo Stadio San Siro – Sì condizionato del Comune di Milano - ma il sindaco frena : “progetto non accettabile” : Il primo cittadino di Milano ha espresso le proprie perplessità sul progetto di Milan e Inter sul Nuovo Stadio, chiedendo che San Siro non venga abbattuto Il consiglio comunale di Milano ha dato il proprio via libera al progetto Stadio di Milan e Inter, dando dunque il mandato alla giunta del sindaco Sala di iniziare una trattativa con le due società. Credits: Twitter @Marifcinter Sono stati 27 i sì, contro 11 no e diversi astenuti: questo ...

Nuovo San Siro - il 64% dei milanesi a favore dello Stadio : Nuovo San Siro sondaggio – Ipsos Italia, azienda leader nel settore delle ricerche di mercato, ha realizzato un sondaggio sul Nuovo stadio che Milan e Inter puntano a costruire nell’area di San Siro. Il sondaggio, che si sviluppa sulla città di Milano, sul Nuovo stadio e sui due progetti per la sua realizzazione, ha fornito […] L'articolo Nuovo San Siro, il 64% dei milanesi a favore dello stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Cemento - traffico e San Siro : i nodi per il nuovo Stadio : Il sì della Conferenza dei Servizi al progetto del nuovo stadio è arrivato ieri, ma sono tanti i paletti tecnici che hanno portato all’ok “condizionato”. Dal troppo Cemento all’inquinamento, passando al vincolo sull’attuale San Siro fino ai costi dello stadio e anche dei futuri biglietti. Il primo tema è urbanistico, con la volumetria del progetto […] L'articolo Cemento, traffico e San Siro: i nodi per il ...

Troppo cemento - traffico e San Siro : i nodi per il nuovo Stadio : Il sì della Conferenza dei Servizi al progetto del nuovo stadio è arrivato ieri, ma sono tanti i paletti tecnici che hanno portato all’ok “condizionato”. Dal Troppo cemento all’inquinamento, passando al vincolo sull’attuale San Siro fino ai costi dello stadio e anche dei futuri biglietti. Il primo tema è urbanistico, con la volumetria del progetto […] L'articolo Troppo cemento, traffico e San Siro: i nodi per ...

Nuovo San Siro - Populous : «Sarà Stadio più sostenibile d’Europa» : Alessandro Zoppini, a capo dello studio Populous di Milano, ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera. Lo studio è in gara per il Nuovo San Siro, con il progetto «La Cattedrale». Un progetto tutto milanese, quello messo in campo da Populous: «Sono coinvolti anche gli studi d’ingegneria Tekne, della famiglia Rusconi Clerici, e Maffeis, […] L'articolo Nuovo San Siro, Populous: «Sarà stadio più sostenibile d’Europa» è stato ...

San Siro - ok “condizionato” ai progetti per il nuovo Stadio : San Siro parere Conferenza dei Servizi – «Un sostanziale assenso, sia pur condizionato sullo Studio di fattibilità» presentato da Milan e Inter che prevede la realizzazione di un nuovo stadio nell’area di San Siro. E’ questo in sintesi – secondo quanto riportato dall’ANSA – il parere finale della Conferenza dei Servizi e Responsabile Unico del […] L'articolo San Siro, ok “condizionato” ai progetti per il nuovo stadio è ...

Calcio : Procura indaga su sicurezza Stadio San Siro : Milano, 11 ott. (AdnKronos) – La Procura di Milano sta indagando sulla sicurezza dello stadio San Siro. L’inchiesta è stata avviata dopo l’incidente dell’1 ottobre durante la partita di Champions tra Atalanta-Shakhtar quando un tifoso è caduto dal ‘settore arancio’ da un’altezza di 4 metri. Ieri il Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Maura Ripamonti hanno effettuato un sopralluogo al ...

Napoli - Auricchio : “Il club ha versato 6 milioni per lo Stadio San Paolo” : “I rapporti con il Napoli sono buoni, stiamo per siglare la convenzione. Il Calcio Napoli ha saldato le quote arretrate e ha iniziato a coprire il costo della convenzione: siamo in pieno sviluppo favorevole”. Così Attilio Auricchio, dg del Comune di Napoli, intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare dello stadio San Paolo. “Non ho una data precisa per la sottoscrizione perchè ci sono ancora adempimenti burocratici che ...