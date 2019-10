Più ricchi Italia: ora è Del Vecchio

Cambi al vertice della classifica calcolata da Forbes rispetto a quella annuale pubblicata a marzo. Giovanni Ferrero, guida dell'omonimo gruppo dolciario, con patrimonio stimato da Forbes in 21,9mld di dollari, non è più in testa fra glini più. Davanti a lui ora c'è Leonardo Del, patron Luxottica con 24,3 mld. Al terzo posto sale Giorgio Armani con 11,2 mld. Infine, entra nella Top Ten, fondatore di Mediolanum, Ennio Doris il cui gruppo ha guadagnato circa 10 punti percentuali in Borsa.(Di martedì 29 ottobre 2019)