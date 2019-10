Mario Giarrusso | “Dopo la sconfitta in Umbria | Luigi Di Maio dovrebbe fare parecchi passi

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) "Stiamo facendo tuttiavanti verso il precipizio, prima di finire in fondo se riusciamo a riguadagnare il bordo è meglio": così il senatore pentastellatocommenta laine punta il dito controDi. "Da noi c'era una regola, tra le tante abbandonate, quella di non assumere più di un incarico. È stata calpestata quando ne ha assunti quattro: penso debbaindietro": in altri termini,chiede le dimissioni del leader M5S.

