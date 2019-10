M5s | Di Nicola | “Fiducia in Di Maio | ma serve elezione del capo politico e delle cariche

Nicola Zingaretti - patto segreto tra M5s e Lega in Lazio : perché il segretario può saltare : Qui trema Nicola Zingaretti. Prendono piede le voci che arrivano dalla regione Lazio, che danno conto di un accordo segreto tra M5s e Lega per sfiduciare il governatore, che è il segretario del Pd. A rivelare il patto che potrebbero farlo saltare è stato il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, che

Otto e mezzo - Nicola Zingaretti : "Pd-M5s - da intesa ad alleanza. Insieme siamo al 48%" : Nicola Zingaretti rompe gli indugi e apre definitivamente all' alleanza stabile tra dem e pentastellati. «Pd e M5S, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%. L' Umbria è il primo esperimento: vogliamo provare a farla diventare un' alleanza? Io dico s

Nicola Zingaretti : "Il rapporto con M5s diventi un'alleanza" : “Pd e M5s, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%, Vogliamo provare a farla diventare un’alleanza? Io dico sì. Altrimenti torna Salvini”. Così il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo in onda stasera su La7. E a chi gli chiede se anche Italia viva di Matteo Renzi debba essere inclusa, risponde: “Sostiene il governo, quindi per me sì. Poi ...

Nicola Zingaretti consegna la Calabria al M5s - rivolta dentro il Pd : gli salta in aria il partito : Le primarie, strumento di democrazia che per eccellenza sono del partito democratico, vengono negate in Calabria. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell'incredibile. Ma andiamo per ordine. Bisogna dire che il primo concreto esempio di elezioni primarie su scala nazionale e indirizzato a t

"Ho nostalgia di quando il M5s era spontaneo" - dice Nicola Morra : “Nel vecchio Movimento ci ho lasciato il cuore”. In un'intervista a La Stampa Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia alla Camera dei deputati, tra gli uomini della prima ora del Movimento 5 Stelle, nato dieci anni e un giorno fa, il 4 ottobre, data in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, è oggi un po' nostalgico del tempo che fu. E lo fa capire con chiarezza: “Non mi piace la tecnocrazia o il doversi continuamente adeguare a ...

Nicola Zingaretti - baratto Pd-M5s sul taglio dei parlamentari : in cambio il proporzionale puro? : I Cinque Stelle possono reputarsi soddisfatti dopo il via libera del Pd al taglio dei parlamentari, presentato alla Camera il 7 ottobre. Una decisa accelerata, tanto che la riforma potrebbe vedere la luce addirittura il giorno dopo, momento in cui si cancelleranno 345 parlamentari (230 in meno alla

Rai - Di Nicola (M5s) : “Foa dovrebbe dimettersi - scarsa adeguatezza al ruolo”. E al Pd : “Serve una riforma per liberare la tv dalla politica” : La presidenza della Rai di Marcello Foa potrebbe essere già al tramonto. Come da tradizione, l’azienda della tv pubblica è quella che percepisce per prima e con maggiore sensibilità i cambiamenti politici. E, cambiata la maggioranza, ecco che si levano le prime voci della nuova alleanza di governo per spingere il presidente sovranista all’uscita della sede di viale Mazzini. “Cosa farei se mi trovassi al posto di Marcello Foa? ...

Terremoto Centro Italia - appello di Primo Di Nicola (M5s) a Conte : “Chiuda le scuole a rischio sismico” : “Chiuda immediatamente tutti gli edifici che non soddisfano i parametri della sicurezza sismica. Non si assuma anche lei la responsabilità politica e morale di questo andazzo”. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, lancia su Facebook un appello al presidente del Consiglio, all’indomani della sua visita in Centro Italia, per chiedere che vengano chiuse le scuole a rischio sismico nelle aree colpiti dal ...

Nicola Porro smonta la farsa Pd-M5s : "Si può essere sciocchi e credere che non metteranno le mani nei conti?" : Anche loro, Pd e M5S - come Bush quando promise di non aumentare le tasse - hanno promesso di non fare ciò che poi hanno fatto. "È molto diverso dal tic della Prima repubblica, democristiano verrebbe da dire, dove tutto era possibile perché poco veniva esplicitamente escluso - si sfoga Nicola Porro

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Nicola Zingaretti : "A Conte e M5s chiedo lealtà" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto oggi alla Festa dell'Unità di Ravenna e nel suo discorso conclusivo, ora che il governo Conte 2 è ad un passo dall'ottenere la fiducia in Parlamento, si è rivolto direttamente al Movimento 5 Stelle e al Presidente del Consiglio, chiedendo loro lealtà.Dopo quanto accaduto con l'esecutivo gialloverde, costellato da litigi e scontri pubblici per la quasi totalità della sua ...

Nicola Zingaretti al M5s : “Tra nemici non si governa - con la lealtà cambieremo l’Italia” : Il discorso del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti chiude la Festa Nazionale de L'Unità di Ravenna: "Domani si volta pagina e si chiude la stagione del populismo, nasce un nuovo governo per dire basta a questo imbarbarimento, per chiudere la stagione dell'odio e aprire quella della speranza".Continua a leggere

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ