Julia Roberts spegne 52 candeline e diventa una cowgirl

(Di martedì 29 ottobre 2019) Marina Lanzone L'attrice ha postato una foto in stile country per il suo compleanno. Le amiche e colleghe hanno risposto al suo post Cinquantadue anni sulla carta d’identità, ma con l’aspetto di una ventenne. Ieri, 28 ottobre,ha spento le suedi compleanno. Per lei il tempo non sembra passare mai, come dimostra la foto che ha postato sul suo profilo Instagram. Eppure dal suo esordio cinematografico, con il film Mystic Pizza, sono trascorsi 21 anni. "52. Yeehaw", recita la didascalia. Per lo scatto, ha optato per un look country chic: cappotto lungo beige, elegante, una bandana al collo bianca e nera con le frange, i lunghi capelli biondi mossi dal vento. Sicuramente non è una foto della sua festa di compleanno: da poche settimane ha ritagliato i capelli appena sopra le clavicole, nuovo must di stagione. Ma le piccole rughe d’espressione sulla fronte ...

