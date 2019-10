Il cuore non si vede | storia di un corpo in balìa delle relazioni amorose

Inter - cuore e grinta non bastano : senza equilibrio lo scudetto rimane un'utopia : Nel terzo anticipo valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie A, l'Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Parma e si mangia le mani per non aver saputo approfittare del pari tra Lecce e Juventus che avrebbe permesso agli uomini di Conte di riprendersi il primato in caso di successo. I ducali hanno approfittato della serata no di Brozovic e delle amnesie del reparto arretrato, portando a casa un punto che vale oro in chiave ...

Il cioccolato fondente fa bene al cuore : quale scegliere e i consigli degli esperti per non esagerare : La Dott.ssa Manuela Pastore, dietista all’Istituto Clinico Humanitas, ha spiegato quali sono vizi e virtù del cioccolato e gli effetti positivi, specialmente del cioccolato fondente, sul cuore, a patto che non si esageri con le dosi. quale tipo di cioccolato scegliere? Un detto latino di rara saggezza dice che, una volta ogni tanto, si può anche cedere al piacere della gola: “semel in anno licet insanire”. Lo conferma anche la dottoressa ...

Xylella - il batterio killer non si arresta : la strage di ulivi spezza il cuore : La zona cuscinetto ha raggiunto il confine tra il Brindisino e il Barese. A Carovigno oliveto plurisecolari sono avviati...

19ENNE MORTA IN DISCOTECA/ I conti con il cuore dell'uomo non tornano mai : Una nuova vittima dello "sballo": Erika Lucchesi, 19 anni, è MORTA per un mix di alcol e droghe. In barba alle nostre analisi

Non è l'Arena - Massimo Giletti a cuore aperto : "Prima di fare il giornalista - come ero ridotto per campare" : Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, racconta al Giornale cosa faceva prima di fare il giornalista: "Lavoravo nell’azienda di famiglia. Si trova nel biellese e mi ha dato la possibilità di viaggiare e conoscere il mondo. Poi ho deciso di fare il giornalista: fino al 1999 d’estate lavoravo n

Vieni da me - Alessandro Tersigni parla del figlio ma non ne rivela il nome : ‘Un meteorite nel cuore’ : Alessandro Tersigni nel giorno del ritorno su Rai 1 de Il paradiso delle signore è ospite da Caterina Balivo a Vieni da me. L’attore, sempre molto geloso della propria sfera privata, ha parlato della proposta di matrimonio fatta alla moglie, la ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo: “Ho chiesto di sposarla, eravamo a Termoli al mare. Prende un lavoro in quel periodo, parte 5 anni a Marsiglia, quando ha deciso di tornare ci ...

Uomini e donne - Sara conferma le ragioni dell'abbandono : 'Non avevo il cuore libero' : Oggi 10 ottobre Canale 5 trasmetterà la puntata di Uomini e donne nella quale Sara Tozzi annuncerà di voler abbandonare il trono, poche settimane dopo l'inizio della sua avventura televisiva. In studio, la giovane rivelerà di essersi resa conto di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi completamente libera per conoscere altre persone. In vista di questo annuncio, che sarà trasmesso a partire dalle ore 14:45, il settimanale 'Uomini e donne ...

“Non per deboli di cuore”. Alessandra Amoroso - pizzo e trasparenze super hot : Alessandra Amoroso è diventata a tutti gli effetti un’icona di stile. Azzecca sempre l’outfit giusto, e ad ogni evento riesce a stupire e a non passare mai inosservata. Nei giorni scorsi la cantante è stata ospite del concerto Radio Italia a Malta e dal palco ha voluto salutare l’amica Emma Marrone.\\Qualche settimana fa la collega aveva annunciato lo stop. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi ...

Gol - errori - rigori - espulsioni : a Marassi succede di tutto - ma Giampaolo è salvo! cuore Genoa - ma non basta [FOTO] : Genoa-Milan live – Si può parlare di ‘ultima spiaggia’ già alla settima giornata? Sì. Se poi ci troviamo davanti un presidente come Preziosi o un ‘vulcanico’ come Boban, facile immaginare che la pressione sia alta. Chi perde rischia, tanto. Andreazzoli non riesce a risollevarsi dopo il buon avvio, Giampaolo è in confusione e solo la pazienza e la razionalità di Maldini hanno fatto sì che il tutto potesse ...

La Chernobyl di Macron : nube tossica nel cuore dell'Europa - cosa non torna sui silenzi del governo francese : L'incendio del sito chimico Lubrizol a Rouen lascia ancora strascichi nella popolazione francese. Il rogo ha causato una fuoriuscita importante di materiali tossici che ha impestato l'aria, l'acqua e il suolo della città della Normandia e dei dintorni, rendendola di fatto invivibile (non a caso, gra

FESTA DEI NONNI - 2 OTTOBRE 2019 : FRASI AUGURI/ Roma - 'Il grande cuore' con Lino Banfi : FESTA dei NONNI 2019, regali, poesie e pensieri di oggi 2 OTTOBRE: le FRASI di AUGURI per oggi e le curiosità più interessanti da tutto il mondo.

L’Atalanta ci mette il cuore ma non basta : blitz nel recupero dello Shakhtar - finisce 1-2 [FOTO] : Atalanta-Shakhtar live – Si è conclusa la partita di Champions League tra Atalanta e Shakhtar, si è giocato il secondo match della fase a gironi. Partita a viso aperto per le due squadre, grande partita per gli uomini di Gasperini dal punto di vista dell’intensità e del gioco, errori in fase realizzativa che hanno pesato dal punto di vista del risultato, gli ospiti hanno giocato una partita prettamente difensiva ed il gol del ...

Emma Marrone - Paola Turci : “Ragazza dal cuore grande - viene attaccata da chi non vale nulla” : “Emma è una ragazza non forte, fortissima, straordinaria. Una ragazza giovane che sembra aver vissuto più vite, insegna a me, che sono più grande di lei, la determinazione, la volontà di andare avanti nonostante tutto”. Con queste parole Paola Turci, ospite di Francesca Fialdini nella seconda puntata di Da noi… A Ruota Libera – in onda domenica 29 settembre su Rai1 – descrive la collega e amica Emma Marrone. Turci ha poi attaccato gli ...

Meghan Markle : "Seguirò i desideri del mio cuore anche se non combaciano con i doveri di corte" : Ha parlato di cosa voglia dire essere una madre e nello stesso tempo avere dei sogni e degli obiettivi da raggiungere. Meghan Markle, in Sudafrica insieme al marito Harry e al figlio Archie, ha discusso con alcune imprenditrici nel campo tecnologico di temi che le stanno particolarmente a cuore. Come la maternità, appunto.Matsi Modise, fondatrice dell’azienda Simodisa, ha raccontato il suo scambio con Meghan: “Ha parlato ...